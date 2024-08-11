Сомнолог назвала 5 продуктов, которые разрушают сон и рассказала, как избавиться от "белого шума" перед сном - "Это простые действия"

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Опубликовано: 11.08.2024 13:30 , Обновлено: 11.08.2024

Профессор Стэнфордского центра медицины сна доктор Шери Мах из Сан-Франциско в Калифорнии, США, побеседовала со звездой сериала «Логово дракона» Стивеном Бартлеттом в его YouTube-шоу «Дневник генерального директора» и рассказала некоторые простые секреты, которые помогут людям лучше спать.

«Я думаю, мы начинаем понимать связь между тем, что мы едим, и тем, как на это реагирует наш кишечник, а затем, как это может потенциально повлиять на ваш сон и, в конечном итоге, на вашу дневную активность на следующий день», - рассказала ученая.

Эксперт уточнила, что людям следует избегать употребления перед сном:

алкоголя,

кофеина,

жареной пищи,

сладких углеводов,

продуктов на основе томатов.

Все дело в том, что это может вызвать кислотный рефлюкс. “То, что мы едим, может влиять на наш сон… на стадии нашего сна или на то, как мы спим в ночное время. Некоторые из небольших исследований показали, что то, что вы едите, может влиять на количество пробуждений в ночное время, влияя на качество вашего сна”, - пояснила Шери Мах.

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При этом эксперт посетовала, что большинство людей поступают совсем иначе и “хватаются” за печенье и мороженое поздно вечером.

Как расслабиться перед сном?

Также доктор Шери рассказала о способах расслабиться перед сном, чтобы лучше выспаться, отметив, что ключевым моментом является сокращение «бешеного ума».

«Я бы рекомендовала вам тратить 10 минут на приведение в порядок своих мыслей вне постели при тусклом свете каждую ночь. Я бы рекомендовала вам делать растяжку, выполнять упражнения на глубокое дыхание, чтобы активировать парасимпатическую систему и успокоить симпатическую», - посоветовала сомнолог.

[inf]Парасимпатическая нервная система — это сеть нервов, которая расслабляет ваше тело после периодов стресса или опасности. А симпатическая система наиболее известна своей ролью в реагировании на опасные или стрессовые ситуации. Таким образом парасимпатическая система по сути сводит на нет работу симпатической в результате стрессовой ситуации. [/inf]

«Вот что я рекомендую многим своим спортсменам. Я рекомендую вести дневник, излагать свои мысли на бумаге или составлять список дел. Это простые действия, которые каждый из нас может выполнить», - посоветовала ученая.

«Легче медленно нажать на тормоза, а затем попытаться заснуть, чем если бы вы ехали со скоростью 90 км в час по автостраде, а затем резко нажали на тормоза и просто прыгнули в постель, так что вам необходимо время, чтобы замедлиться. Это поможет вам подготовиться к тому, чтобы действительно лучше спать ночью», - рассказала Шери Мах.

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