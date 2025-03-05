Подолог призвала отказаться от капроновых колготок и носков. Вот что происходит с пятками и не только

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Опубликовано: 05.03.2025 10:19 , Обновлено: 06.03.2025

Для многих стройные женские ноги в капроновых колготках стали эталоном красоты и даже предметом восхищения. Однако за их утончённым видом скрываются потенциальные риски, о которых мало кто задумывается. Белорусский подолог рассказала журналистке Telegraf.news, чем могут быть опасны чулки и носки из этого популярного материала.

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Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room в Гродно. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Подологи единогласно ПРОТИВ

Для многих гладкие пяточки, как у младенца, с возрастом становятся почти недостижимой мечтой. А возможность выйти из дома с открытыми ногами и вовсе кажется роскошью. Гродненский подолог Татьяна Стасюкевич уверена: на здоровье и гладкость стоп напрямую влияют капроновые колготки.

“Это мощный провоцирующий фактор сухой стопы. Во время ношения капроновых колготок и носков идет постоянное трение ноги с синтетической тканью. Стопа потеет, размягчается, но нет нормальной циркуляции воздуха. В отличие от хлопка, который хорошо забирает влагу и “дышит”, - обосновала подолог.

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Фото иллюстрационное

В свою очередь подолог Виктория Сикерина из Санкт-Петербурга также подчеркнула, что ” капрон - синтетический материал. Его создали как очень износоустойчивый, но он “имеет большую компрессию, которая сильно сжимает конечности”.

Кроме того, по словам специалиста, из-за своей искусственной природы он не дает коже “дышать” в нужном объеме. Если у вас слишком потеют ноги, жидкость никуда не отводится и начинает аккумулироваться вокруг стопы, покрывая ее пленкой.

Еще один подолог с десятилетним опытом Alyna Shell из Павловского посада заявила, что “капроновые колготки и носки способны серьезно навредить не только коже, но и здоровью в целом. А те, кто их носят более 4 часов в день, могут пострадать от недостаточного кровообращения в ногах” .

[info_b]“Полиамид и лайкра - синтетические материалы. Отсюда плохая терморегуляция и создание теплой влажной среды, которую так любят разнообразные микроорганизмы. Как следствие, из-за повышения потливости возникает риск развития грибковых инфекций”, - объяснила принцип специалист в своем Instagram.[/info_b]

Подологи из Уфы согласились с коллегами, что капронки сильно сжимают ноги: “Размер стопы уменьшается, и она помещается в туфельку”. А синтетическая природа материала плохо пропускает воздух, из-за чего создается «парниковый эффект», что способствует размножению бактерий и грибков.

Фото иллюстрационное

Так, по словам специалистов, из-за постоянного ношения капроновых колгот и носков появляются:

скрутка ногтевых пластин;

вросшие ногти;

деформация суставов и пальцев;

холодная кожа стоп с гипергидрозом.

[info_b]Гипергидроз - функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. Избыточное потоотделение может быть как реакцией на внешние раздражители, так и следствием болезни.[/info_b]

Подологи единогласно рекомендуют полностью отказаться от капроновых чулок и носков, заменив их на хлопковые аналоги. Например, юбки и платья можно сочетать с модными леггинсами, которые не только стильно смотрятся, но и более комфортны для ног.

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Если же без нейлоновых и полиамидных изделий не обойтись, стоит ограничить время их ношения, давая ногам возможность «продышаться» и отдохнуть от чрезмерного сжатия. Ещё один совет от подологов — оттягивать мысок, чтобы избежать давления на пальцы.

Фото иллюстрационное⠀

Как избавиться от шершавых пяток в домашних условиях?

Если вы уже столкнулись с проблемой сухих стоп из-за ношения капроновых колготок или других причин, гродненский подолог Татьяна Стасюкевич дала несколько советов, как справиться с этим в домашних условиях без посещения салона.

Регулярно увлажнять и питать

“Ноги требуют ежедневного ухода. Точно так же, как мы чистим зубы и умываем лицо, нужно питать кожу стоп. Особенно с возрастом, когда снижается ее эластичность и повышается сухость”, - пояснила специалист.

Обработка пяток, фото: Татьяны Стасюкевич

Выбросить пемзу и лезвия

“Ни в коем случае не обрабатывать мокрые стопы. И тем более не тереть потрескавшиеся пятки пемзой и не срезать сухие участки лезвием. Это только травмирует и высушивает кожу. Ведь вода – самый большой размягчитель. После ванной открываются верхние ороговевшие слои. Если кожа эластичная, то растягивается и стягивается назад. Но если сухая - разбухает и лопается. Отсюда и появляются трещины. По этой же причине в теплый сезон нельзя носить резиновые шлепанцы: они тоже способствуют иссушиванию ногтевой пластины и трещинам на стопах”, - предупредила мастер.

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Фото иллюстрационное

Между тем классический “старый” педикюр с предварительным замачиванием по 15-20 минут в тазиках белорусский подолог назвала вредным.

“Ученые уже признали классический педикюр травматичным. Он не решает никаких проблем, а наоборот: только вредит и сушит стопу”, - заявила Татьяна Стасюкевич.

По словам специалиста, сейчас актуален аппаратный педикюр, который изначально получил большую популярность при работе с диабетической стопой.

“Это отдельная группа населения, у которых проблемы с кожей могут быть достаточно серьезными. Например, люди с сахарным диабетом. Им нельзя никакого размягчения стоп, поэтому и появился аппаратный педикюр”, - уточнила эксперт.

[info_b]Синдром диабетической стопы (СДС) — осложнение сахарного диабета, проявляющееся язвами, некротическими и инфекционными поражениями нижних конечностей. Такие патологические нарушения возникают из-за поражения нервных волокон и мелких сосудов ног на фоне высокого уровня глюкозы в крови.[/info_b]

И хотя синдром диабетической стопы есть далеко не у всех, аппаратный педикюр стал очень популярным для любых стоп, поскольку не травмирует слои кожи, отвечающие за регенерацию. Он “хорошо убирает ороговения и все имеющиеся проблемы, а также контролирует снятия”, заключила специалист.

Фото иллюстрационное

Ранее Telegraf.news писал, что для кого-то неочевидно, но на возникновение ряда проблем со стопами и пальцами ног влияет неправильное подстригание ногтей. Многие белорусы годами пользуются травмирующими инструментами и техниками, зарабатывая себе воспаление. Наша журналистка спросила у профессионального подолога Татьяны Стасюкевич, как правильно делать гигиенический педикюр дома. И, главное, чем.

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