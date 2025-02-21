Многие белорусы неправильно покупают носки и обувь? Подолог рассказала, какими проблемами стоп это грозит

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Опубликовано: 21.02.2025 10:03 , Обновлено: 21.02.2025

Есть вещи, которые можно скрывать десятилетиями, стыдясь пощеголять босиком. К таким относятся болезни и эстетические несовершенства стоп. Большинство людей даже не подозревает, откуда они берутся. А причина элементарна: многие неправильно покупают носки и обувь. Опытный подолог рассказала журналистке Telegraf.news, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.

[info_b]Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room. По данным мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Какими болезнями стоп часто страдают белорусы?

Татьяна Стасюкевич утверждает, что самыми распространенными патологиями и дефектами стоп среди белорусов являются:

вросшие ногти;

мозоли;

трещины на пятках;

онихолизис ногтевой пластины;

грибковые заболевания.

[info_b]Онихолизис – отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа на руках или ногах с изменением цвета и появлением пустот. Может сопровождаться неприятными ощущениями.[/info_b]

Очень часто встречаются и бородавки – это проявление вируса папилломы человека. Ими, по словам подолога, страдает огромное количество белорусов. Однако самая болезненная процедура в кабинете все же – вросшие ногти.

“Иногда даже приходится приводить клиента в чувства. Особенно если он насмотрится чего-то в интернете и наведет на себя страх. Но в действительности боли – всего 2 секунды. Дальше будет хорошо!”, — рассказала она.

По признанию специалиста, к ней приходят с самыми запущенными случаями и нередко откровенно спрашивают: “Вам не брезгливо?” Ответ решительно отрицательный: важно приносить пользу людям. Особенно учитывая тот факт, что подологи в Беларуси еще не так популярны и многие не знают, к кому бежать со своей бедой.

Обработка грифозных ногтей, фото: Татьяны Стасюкевич







Как правильно выбрать носки?

Наиболее распространенная причина многих проблем стоп и ногтей, говорит Татьяна – неправильно подобранная обувь и чулочно-носочные изделия . Причем это касается даже детей.

“Мамы берут носочки вроде как в размер, но после стирки они дают усадку. Ножка стягивается, а у малышей ногтики достаточно мягкие и остренькие, поэтому могут впиваться”, – объяснила подолог.

Специалист наглядно показала, как покупать носки в магазине, чтобы не ошибиться.

“Важно правильно подобрать размер. У каждого чулочно-носочного изделия есть пяточка, посередине которой – шов. Берем кулак человека, чей будет носок, и обматываем вокруг него изделие. Все должно пройти свободно и без натяжения. Если прилагаете усилия, носок будет мал, плюс усадка. Это может спровоцировать врастание и деформацию ногтей”, – предупредила специалист.

Новость Телеграф

Как подобрать обувь?

Фото иллюстрационное.Drazen Zigic/freepik.com

Вторая обыденная причина “ножных” болезней – неправильная обувь . Вот несколько рекомендаций от Татьяны Стасюкевич, как грамотно сориентироваться во всем многообразии:

В обуви должен быть запас, ведь мы ходим не прямо, а с перепадом. Стопа имеет свод, который при амортизации немного удлиняет размер ноги и делает ее в динамике длиннее, чем в статике. Соответственно, выбирать обувь нужно с резервом на движение в 0,5-1 см; Если возможно, достаньте стельку и посмотрите на самый большой палец. У некоторых второй длиннее первого, тогда подбирать обувь нужно по нему, чтобы стопа не упиралась в носок – в противном случае это спровоцирует деформацию и врастание ногтей с возможным подключением инфекции; При выборе обуви обращайте внимание на три ключевых параметра: полноту, длину и высоту ботинок.

Каким пластырем нельзя лечить мозоли и бородавки?

Ранее Telegraf.news писал, что многие лечат мозоли и бородавки специальными аптечными пластырями. В особенности с салициловой кислотой. Стоит одна полоска недорого (около 2 белорусских рублей), а производитель обещает эффективно избавить от проблем. С этим категорически не согласны некоторые подологи, которые призывают держаться от таких “помощников” подальше.

Журналистка Telegraf.news узнала у сертифицированного специалиста по проблемным стопам и ногам Татьяны Стасюкевич, чем так опасен народный бестселлер и как эффективно вывести ненавистные недуги.

Подолог призвала белорусов не покупать этот популярный мозольный пластырь. Почему «раздражает и травмирует»?

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