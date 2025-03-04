Почему весной и летом гель-лак на ногах может быть опасен? Подолог показала "печальные последствия"

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Опубликовано: 04.03.2025 10:00 , Обновлено: 06.03.2025

В последнее время многие отказываются от гель-лака на ногах, отдавая предпочтение натуральным ногтям с минимальным базовым покрытием, а то и вовсе без него. Это выгоднее, быстрее и здоровее, считают некоторые женщины. Самое интересное, что находятся специалисты, которые согласны с ними, хотя хорошо зарабатывают на педикюрах. Профессиональный подолог рассказала журналистке Telegraf.news, чем опасен полюбившийся гель-лак на ногтях ног, особенно в холодный сезон.

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Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room в Гродно. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Подолог предостерегла, что в период, когда мы носим закрытую обувь, - а это, как правило, холодное время года - гель-лак противопоказан.

“Одно дело летом, когда ноги с большей вероятностью открыты. И то не факт: многие любят ходить в кроссовках. И совсем другое - зима и межсезонье в ботинках. Тогда гель-лаку однозначно нет, потому что он дает пусть и небольшую, но дополнительную толщину ногтя. Соответственно, это лишний объем и давление, которые могут привести к печальным последствиям”, - открыла глаза на правду специалист по проблемным ногтям.

Под “печальными последствиями” мастер имела в виду деформацию, отслойку и откалывание кусочков ногтя, его крошение, изменение цвета натуральной пластины под искусственной, врастание в соседние мягкие ткани и, соответственно, подключение инфекций.

Изменение цвета ногтевой пластины под гель-лаком, фото: Татьяны Стасюкевич















Обычно белорусы оттягивают решение проблем с ногтями до последнего, как раз таки маскируя потемнения или обесцвеченные участки различными лаками. В ответ на это мастер обратила внимание, что по прошествии времени рецепторы ногтевого ложа могут атрофироваться, а новый здоровый ноготь так и не отрасти. Поэтому важно обратиться к знающему специалисту, как только заметили неладное. А еще лучше - воспользоваться рекомендованной подологами профкосметикой, которая ускорит процесс восстановление ногтевой пластины.

Дополнительно Татьяна Стасюкевич обратила внимание на гигиенический педикюр, который гарантированно подарит ногам ухоженность, здоровье и модную нынче натуральность.

Ногти после покрытия гель-лаком, фото: Татьяны Стасюкевич

Почему подологи против гель-лака?

Мнение гродненского специалиста подтверждает и петербургский подог с опытом работы более 10 лет Татьяна Сапронова. Она утверждает, что в салонах гель-лак преподносится как безобидная услуга, хотя таковой не является. Мастер рассказала о настоящей пандемии молодых людей с различными проблемами. Ведь по сути это пластик на ногтях.

Эксперт подчеркнула, что к рукам, покрытых гель-лаком, претензий меньше, поскольку они чаще бывают на воздухе и ничем не скованы. В отличие от ног, которые страдают значительно больше из-за нескольких ступеней компрессии (силового воздействия).

Что давит на ногти?

Собственный вес тела: давление и трение; Носочно-чулочные изделия (как правило, их выбирают меньшего размера): сужают и укорачивают стопу; Обувь: неправильно подбирают и надевают на узкие носки; Разная анатомия ногтевых пластин (с арочной формой риски выше); Гель-лак.

После неудачного маникюра и двух хирургических вмешательств, подолог работала с проблемой больше года, фото: Татьяны Стасюкевич

Как правильно выбрать носки и обувь?

Помимо гель-лака, многие белорусы даже не подозревают, что причиной появления проблем с ногтями и стопами является неправильно подобранные обувь и носки. Ранее Татьяна Стасюкевич рассказала Telegraf.news, как грамотно сориентироваться в магазинах и выбрать ту самую пару.

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Какие купить ножницы?

В дополнение Татьяна Стасюкевич поделилась советами, как выбирать инструменты для педикюра. Для кого-то неочевидно, но на возникновение ряда проблем со стопами и пальцами ног влияет неправильное подстригание ногтей. Многие белорусы годами пользуются травмирующими ножницами и кусачками, зарабатывая себе воспаление. Журналистка Telegraf.news спросила у профессионального подолога, как правильно делать гигиенический педикюр дома. И, главное, чем.

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