Подолог призвала белорусов не покупать этот популярный мозольный пластырь. Почему "раздражает и травмирует"?

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.02.2025 13:56 , Обновлено: 20.02.2025

Многие лечат мозоли и бородавки специальными аптечными пластырями. В особенности с салициловой кислотой. Стоит одна полоска недорого (около 2 белорусских рублей), а производитель обещает эффективно избавить от проблем. С этим категорически не согласны некоторые подологи, которые призывают держаться от таких "помощников" подальше. Журналистка Telegraf.news узнала у сертифицированного специалиста по проблемным стопам и ногам Татьяны Стасюкевич, чем так опасен народный бестселлер и как эффективно вывести ненавистные недуги.

[info_b]Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог, специалист по проблемным ногтям и стопам, основатель студии Podo Room. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Белорусский подолог призвала ни в коем случае не покупать пластыри (как правило, коричневого цвета), в составе которых есть салициловая кислота. По глубокому убеждению врача, они не только не уберут мозоли и бородавки, но еще и “съедят” всю кожу вокруг.

“Пластырь на тканевой основе с салициловой кислотой размягчает здоровые ткани, соседствующие с болезненным наростом, и может вызвать воспаление. Расположить его точечно на проблему не получится, в любом случае затронется соседняя область, — утверждает подолог Татьяна Стасюкевич.

По ее словам, он “точно не уберет стержневую мозоль и не достанет бородавку, которая растет по принципу корневой системы дерева: вглубь и в ширину”.

“Все это невозможно вылечить простым противомозольным пластырем, который только раздражает и травмирует мягкую кожу”, — убеждена специалист.

Обработка мозолей, фото: Татьяны Стасюкевич







Как грамотно вывести бородавку?

По мнению подолога, есть разные способы эффективно избавиться от противного проявления вируса папилломы человека (являющийся причиной развития бородавок), который среди белорусов встречается довольно часто.

“Мы используем безболезненный метод выведения с помощью азотной кислоты ( не путать с жидкий азотом) . Она проникает вглубь кожи по принципу пилинга. Ведь бородавка – это заражение именно в нижних слоях эпителиальных клеток. Кислота проходит туда и выводит проблему на поверхность”, – пояснила специалист.

Безболезненная обработка бородавки. Фото: из личного архива Татьяны Стасюкевич

Потливость ног может провоцировать бородавки?

Также мастер добавила, что просто так избавиться от бородавок не получится. Вначале нужно нормализовать работу потовых желез. Казалось бы, причем тут это?

“Если стопа постоянно влажная, ткани вокруг разбухают, ногти размягчаются, что может привести к впиванию их в кожу под давлением обуви во время ходьбы и вызвать воспаление. Реально даже самопроизвольное откалывание кусочков пластины и врезание их в кожу. Такие микротравмы - идеальная среда для развития разного рода вирусов, в том числе папилломы человека, которые являются причиной появления бородавок и других неприятностей со стопами”, — пояснила специалист.

Работа с вросшим ногтем, фото: Татьяны Стасюкевич







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