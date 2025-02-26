"Либо зарежут, либо недорежут" — Подолог объяснила, как правильно выбрать ножницы для ногтей, чтобы избежать воспалений

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.02.2025 10:00 , Обновлено: 27.02.2025

Для кого-то неочевидно, но на возникновение ряда проблем со стопами и пальцами ног влияет неправильное подстригание ногтей. Многие белорусы годами пользуются травмирующими инструментами и техниками, зарабатывая себе воспаление. Журналистка Telegraf.news спросила у профессионального подолога Татьяны Стасюкевич, как правильно делать гигиенический педикюр дома. И, главное, чем.

[info_b]Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room. По данным мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

[/info_b]

Для кого и почему опасно неправильное подстригание ногтей?

По словам подолога, в главной группе риска - подростки. Во-первых, они уже сами занимаются гигиеническими процедурами и часто делают это неверно. В частности, пользуются неправильными маникюрными ножницами с изогнутыми концами.

Как итог — “либо зарежут, либо недорежут”, полушутя отметила Стасюкевич. Это, в свою очередь, вызывает воспаление.

[info_b]Стоит отметить, что это также касается и взрослых.[/info_b]

Во-вторых, у подрастающего поколения из-за скачков роста повышенная потливость стоп. А это ключевой фактор врастания ногтей и даже грибка, заверила специалист.

Фото: из личного архива Татьяны Стасюкевич

Подолог призвала белорусов не покупать этот популярный мозольный пластырь. Почему «раздражает и травмирует»?

Какие инструменты выбрать для безопасного педикюра?

Правильнее, а в перспективе дешевле, купить ножницы или щипцы для ногтей с прямым полотном , рассказала подолог.

А подстригать нужно прямо, не оставляя углов и не зарезая их “полукругом”.

“Девочкам особенно рекомендуем не состригать ногти, а именно подпиливать их по прямой. Однако если боковые валики очень мягкие, мясистые и заходят на ноготь, а пилочкой не подлезть в сам угол, тогда дополнительно в помощь нужны щипцы для ногтей с прямым полотном”, – посоветовала Татьяна Стасюкевич.

Пошаговая инструкция: как правильно подстригать ногти на ногах

В свою очередь о важности правильного подстригания ногтей заявила и американский доктор медицины и дерматолог Дебра Джалимаа. Она подчеркнула, что это не только делает педикюр аккуратным, но также является профилактикой размножения микробов и инфекций.

[info_b]Дебра Джалиман - сертифицированный дерматолог, доктор медицины и автор книги «Правила кожи». [/info_b]

В медицинской экспертизе, опубликованной на портале Webmd.com, специалист обратила внимание, что, хоть и подстригание ногтей может показаться простым процессом, следует знать определенные шаги, которые превратят заурядное действие в полезный ритуал для пальчиков.

Подготовьте ногти. Подстригать их следует после размягчения, лучше всего сразу после душа или ванны, можно замочить в теплой воде на несколько минут; Соберите инструменты. Используйте щипчики или ножницы для стрижки ногтей. Они бывают разных типов. Используйте обычные или для пальцев ног. А если ногти слишком толстые, возьмите специальный инструмент с пружинной ручкой; Обязательно продезинфицируйте щипчики или ножницы перед использованием. Сначала замочите небольшую щетку в миске с водой, содержащей 70–90 % изопропилового спирта. А затем обработайте ею инструменты. Промойте все в горячей воде и дайте высохнуть перед использованием; Обрезайте ногти прямо поперек. Избегайте подстригания в форме буквы «V» или закругления краев. Ногти должны быть достаточно длинными, чтобы углы оставались нетронутыми по бокам. Метод “прямо поперек” поможет предотвратить вросшие ногти на ногах, которые вызывают боль и инфекцию; Выровняйте грубые края, которые часто можно обнаружить после стрижки ногтей. Используйте для этого пилочку, но работайте ей только в одном направлении, а не вперед-назад, чтобы не повредить и не ослабить пластину; Оставьте кутикулу в покое, когда подстригаете ногти. Это уязвимое место, где ноготь встречается с кожей. Именно она помогает защитить новый ноготь, когда тот растет из корня под нижней частью кутикулы. Если подрежете кутикулу, бактерии и микробы могут попасть из этого поврежденного участка в организм и разнести инфекцию дальше ; Используйте увлажняющий крем. После того как закончите подрезать и подпиливать ногти, нанесите на них и кутикулу уходовое средство, которое поможет сохранить гибкость ногтей. Пластины могут легко ломаться и расслаиваться, если слишком сухие.

Пример ножниц для педикюра, фото: Татьяны Стасюкевич

Дополнительный совет:

Если не уверены, как правильно подстригать ногти и пользоваться кусачками, можете обратиться к профессионалу . Но помните, что ходить нужно только туда, где строго соблюдают гигиену, особенно в отношении инструментов.

Также Дебра Джалиман обратила внимание на то, что ногти могут многое рассказать о состоянии здоровья. Если вы заметили какие-либо изменения в цвете, текстуре или их форме, не забудьте проконсультироваться с врачом. Иногда изменения могут быть безвредными. В иных случаях - указывать на проблемы с кожей, анемию или заболевание легких. Здоровые ногти гладкие, без углублений на поверхности - ямок или бороздок. Цвет всей пластины равномерный без пятен или обесцвечивания.

Подолог назвала незаменимую вещь в бассейне и бане, чтобы не заразиться грибком. Что еще поможет?

Как правильно покупать носки и обувь?

Ранее Telegraf.news писал о том, что большинство людей даже не подозревает, откуда болезни и эстетические несовершенства стоп. А причина элементарна: многие неправильно покупают носки и обувь. Опытный подолог рассказала журналистке Telegraf.news, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.

Многие белорусы неправильно покупают носки и обувь? Подолог рассказала, какими проблемами стоп это грозит

[avtor]