Не только кофе. Врач назвал 5 продуктов, которые вызывают бессонницу. Чем заменить?

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Опубликовано: 19.09.2024 14:08 , Обновлено: 19.09.2024

Достаточный и качественный сон напрямую влияет на здоровье и работоспособность человека. Однако даже те, кто пытается наладить режим, часто сталкиваются с бессонницей. Причин у такого явления может быть множество. Однако, как отметил доктор медицинских наук Кунал Суд, ряд продуктов могут иметь прямое к этому отношение. Что стоит исключить из рациона, готовясь ко сну?

Согласно рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Однако из-за бессонницы далеко не каждый, отдыхает положенное время.

Из-за нарушений сна часто люди могут ощущать усталость, раздражительность и испытывают трудности с концентрацией и вниманием при выполнении задач.

Более того, постоянные проблемы со сном крайне негативно сказывается на здоровье. Хроническая бессонница повышает риск риском высокого кровяного давления, диабета, ожирения, депрессии, сердечного приступа и инсульта.

Причин у бессонницы может быть множество, однако иногда она может быть более прозаичной и связанной с пищей, которую вы могли употреблять накануне.

Американский врач Кунал Суд назвал 5 напитков и продуктов, которые не стоит есть перед сном, чтобы избежать бессонницы.

Алкоголь

Хотя некоторым кажется, что алкоголь помогает засыпать быстрее, фактическое качество сна будет хуже, уверен Кунал Суд.

Дело в том, что естественный цикл сна после употребления алкоголя чаще всего прерывается позже ночью, что может уменьшить количество восстанавливающего быстрого сна.

Кроме того, употребление алкоголя расслабляет все мышцы тела, что может усугубить обструктивное апноэ сна и вызвать громкий храп.

Также алкоголь расслабляет пищеводный сфинктер. Это может вызвать кислотный рефлюкс.

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Острая пища

Острые блюда входят в категорию любимых у многих людей, но их лучше не есть вечером.

«Острая пища может ухудшить симптомы изжоги, а в некоторых острых продуктах содержится капсаицин, который может нарушить терморегуляцию организма», — предупредил доктор Суд.

Жареная еда

Жареная пища может вызвать расстройство пищеварения и не дать заснуть ночью. Такая еда часто становится обременительной для желудка и заставляет его работать дольше.

Лучше избегать употребления чизбургеров, картофеля фри, жареных блюд и больших стейков в конце дня.

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Кофе и шоколад

Многие знают, что кофе нес стоит употреблять на ночь из-за содержащегося в нём кофеина. Он обладает стимулирующим действием и повышает активность организма, воздействуя на мозг и нервную систему.

Однако мало кто задумывается о то, что кофеин также содержится и в других продуктах, например, в шоколаде. Содержание кофеина в шоколаде не так велико, но в нём также есть аминокислота, которая повышает концентрацию. Тёмный шоколад может выступить в качестве отличного стимулятора энергии, но лучше употреблять его днём.

Также стоит принимать во внимание и другие продукты, которые могут содержать в себе кофеин. Обычно он также есть в чае и газировке, если на этикетке не указано иное. А ещё в некоторых видах мороженого и десертов, приготовленных на основе кофе или шоколада.

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Что лучше есть перед сном?

Специалисты рекомендуют не есть ка минимум за 2-3 часа до отхода ко сну и употреблять нетяжёлые продукты. Для многих людей сон на голодный желудок получается беспокойным и обрывочным. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в перекусе перед сном, то можно попробовать некоторые продукты, которые поспособствуют хорошему засыпанию.

Они считаются питательными и полезными для здоровья сна из-за триптофана в их составе либо их естественной способности повышать уровень серотонина или мелатонина. Вот какие продукты порекомендовал эксперт фармацевтической компании Mega we Care доктор Прамод Мане:

Овсянка,

Цельнозерновой тост,

Гранола,

Сыр,

Творог,

Йогурт,

Грецкие орехи,

Миндаль,

Хумус,

Чай из ромашки, имбиря,

Мед,

Бананы,

Ягоды.

Ранее Tellegraf.news писал о том, что учёные из Великобритании исследовали вопрос влияния популярных напитков на сон человека и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что бессонницу чаще всего вызывают не кофе и не чай, как могли думать многие.

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