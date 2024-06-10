Врачи посоветовали не спать в такой одежде. Как влияет на сон и здоровье?

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Опубликовано: 10.06.2024 07:30 , Обновлено: 09.06.2024

То, что вы надеваете в постель, может оказать значительное влияние на ваше здоровье, утверждают эксперты. Когда отопительный сезон подходит к концу и становится неожиданно холодно, мы часто припасаем себе на ночь дополнительный гардероб. Не менее популярно спать в нижнем белье, а пижамы все чаще уходят в прошлое. Однако эти изменения не всегда полезны для нашего здоровья. Что же вредит нам больше всего и правы ли сторонники спать голышом? Некоторые могут быть удивлены!

Как сообщило издание express.co.uk, все больше людей интересуются, что надеть в постель. Эксперт доктор Дебора Ли объяснила, какая одежда может навредить, если вы решите спать в них.

Носки

«Ношение носков в постели, особенно если вы собираетесь находиться в них в течение длительного времени, может ухудшить кровообращение, особенно если носки слишком тесные». - отметила эксперт.

Размер носков, которые вы надеваете, также имеет значение. Если вы не можете удержаться от того, чтобы надеть их перед сном, купите носки на размер больше, чем те, которые вы носите каждый день. Это улучшит кровообращение в ногах. Помните также, что слишком тесные носки не помогут вам оставаться в тепле - хуже кровообращение, значит, больше проблем с согреванием ног.

Однако многие из нас часто совершают еще одно носочное преступление - надевают в постель те же носки, что были на ногах в течение дня! Это гигиеническое преступление и риск заражения. Помимо грязи, на этом предмете одежды находится множество вредных микроорганизмов, в том числе бактерии группы кишечной палочки.

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Нижнее белье

Еще один грех, который есть на совести большинства людей, - надевать нижнее белье перед сном. Для этого нет абсолютно никаких причин, это крайне плохая привычка. Причем это неудачное решение как для мужчин, так и для женщин. Исключение составляет менструация, когда надевание трусиков оказывается необходимостью, но в остальных случаях лучше попрощаться с этой частью гардероба за дверью спальни.

И женщины, и мужчины должны заботиться о воздушности ради своего интимного здоровья. Повышенная температура и влажность способствуют развитию интимных инфекций у женщин, особенно тех, которые вызываются грибками и дрожжами. Мужчинам же, напротив, не стоит перегревать яички. В идеале им следует сменить трусы и боксеры на воздушные шорты.

Какой бы гардероб вы ни выбрали для сна, не забывайте о тканях, из которых он изготовлен. В постели одежда должна быть из натуральных и хорошо пропускающих воздух материалов.

Обтягивающие пижамы

Последний грех для нашего здоровья - ношение тесных и слишком облегающих пижам. Как объяснила доктор Ли:

«Как и в случае с носками, тесная одежда может ограничивать кровообращение и кровоток, что приводит к ухудшению сна и дискомфорту». Такой выбор может даже повлиять на более частые ночные пробуждения.

Слишком тесный ночной гардероб сковывает движения, а это существенно влияет на качество ночного отдыха. Обтягивающие ткани также повышают температуру тела, а чтобы хорошо спать, наш организм стремится ее снизить. Не усложняйте эту задачу.

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