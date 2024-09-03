Учёные выяснили, какие подушки портят осанку и сон больше других. Какой размер идеальный?

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Опубликовано: 03.09.2024 08:15 , Обновлено: 03.09.2024

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда после пробуждения, после сна вместо чувства бодрости и расслабленности в шее и голове ощущаются боль. Очень часто проблема кроется в неправильном выборе подушки. Корейские учёные выяснили, какой размер этого аксессуара чаще всего приводит к появлению таких проблемы.

Исследование, проведённое учёными из Университет Кёнхи (Южная Корея) в 2020 году показало, что люди, которые спят на больших квадратных подушках, чаще страдают от боли в шее, спине и головной боли. Кроме того, сон на таком типе подушек способствуют храпу по ночам.

Речь идёт о квадратных подушках размером 80х80 см, которые не оптимальны с ортопедической точки зрения. Во время сна голова располагается слишком высоко, из-за чего шея и позвоночник приходят в неестественное положение и сгибаются.

Какой размер и тип подушки идеален для сна?

Подушка размером 40х80 лучше, чем используемые многими подушки с размером 80х80 и 70х70. При этом жёсткость и высоту следует регулировать в соответствии со своими привычками во время сна.

Например, тем, кто спит на боку , следует выбрать более жёсткую подушку. Она поддержит шею и предотвратит образование зазора между плечом и матрасом. В этом случае идеальным решением будут подушки из латекса или пены с эффектом памяти

Если же вы чаще спите на спине , то следует отдать предпочтение более низкой подушке с небольшим сопротивлением.

А вот те, кто спит на животе , могут спать без подушки либо выбрать тонкую подушку. Это предотвратит сгибание и чрезмерное растяжение шеи.

Как отметили эксперты, важно, чтобы спать на подушке было комфортно. Она не должна заставлять вас принимать позу, которая вызывает нагрузку на позвоночник.

Если после сна вы ощущаете боль в шее или спине, это может быть прямым свидетельством того, что подобранная подушка не подходит и следует выбрать другую.

Новость Телеграф

Подушка с каким наполнителем лучше?

Современный рынок переполнен подушками самых разных форм, видов и из самых разнообразных материалов. Согласно проведённому в Корее исследованию, в котором приняло участие более 300 человек, лучше всего себя зарекомендовали подушки с эффектом памяти и латекса. Однако выбрать комфортный вариант можно и среди подушек других типов. При выборе необходимо ориентироваться на свои предпочтения по жёсткости, материалу, а также учитывать возможность появления аллергии.

Какие основные типы подушек сейчас есть на рынке и в чём и преимущества?

Пух и перо: мягкие и комфортные, хорошо сохраняют тепло, но могут вызывать аллергию. Синтетические наполнители : гипоаллергенные, легко стираются, но могут быстро терять форму. Латекс : обеспечивает хорошую поддержку, не вызывает аллергию и не накапливает пыль. Мемори-фоам (пена с эффектом памяти): повышает комфорт, принимает форму головы и шеи, но может быть теплым. Гелевые подушки : обеспечивают охлаждение и поддержку, хорошо подходят для людей, страдающих от перегрева во сне. Кокосовое волокно : жёсткое и поддерживающее, идеально для тех, кто предпочитает более твердую подушку. Верблюжья шерсть: сохраняет тепло и форму, долговечна, устойчива к износу и бактериям и чаще всего не вызывает аллергии. Гречневая лузга: гипоаллергенный материал, помогающий поддерживать правильное положение головы и шеи. При правильном уходе прослужит от 5 до 10 лет.

[info_b]Выбирая подушку, также стоит приобрести специальный защитный чехол, который предотвратит её от загрязнение и облегчит уход. Стоит изучить особенности поведения каждого материала с учётом времени и регулярно проветривать, чистить и при необходимости заменять наполнитель подушки.[/info_b]

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Новость Телеграф

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