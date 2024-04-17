Не кофе и не чай. Британские учёные выяснили, какой напиток хуже всего влияет на сон

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.04.2024 16:40 , Обновлено: 17.04.2024

Учёные из Великобритании исследовали вопрос влияния популярных напитков на сон человека и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что бессонницу чаще всего вызывают не кофе и не чай, как могли думать многие.

Для того чтобы выяснить, какие напитки влияют на наш сон больше, чем другие группу участников исследования оснастили трекерами сна и дали попробовать пять разных напитков. Каждый участник пил по одному напитку по вечерам в течении пяти дней и записывал, как хорошо он спал.

Оказалось, что наибольшие нарушения сна вызывает вовсе не кофе, как многие полагали ранее, а молоко.

«Молоко — худший напиток для хорошего ночного сна: участники спали всего 6 часов 52 минуты, что почти на час меньше, чем в обычную ночь. Вопреки распространенному мнению, кофе — не худший напиток перед сном, он лишь сохранил период бодрствования участников в течение 54 минут” — рассказали авторы исследования изданию Mirror.

Согласно исследованиям учёных, лучшим напитком, который можно пить перед сном, стал чай. Он больше остальных поспособствовал сновидениям и показал лучшие результаты по качеству глубокого сна (74 минуты сна относительно других напитков) и быстрого сна (90 минут).

Учёные открыли протеин, замедляющий старение. Его взяли у тихоходок и внедрили в клетки людей

В то же время исследовании не уточнили, почему молоко ухудшает сон. Джон Янг, профессор по трансляционным клиническим и медицинским исследованиям в Университете Тиссайд, ранее объяснил, что молоко не является хорошим напитком перед сном, особенно если у человека наблюдается аллергия на молочные продукты, непереносимость лактозы или синдром раздраженного кишечника (СРК), т.к оно может вызвать «дискомфортные ощущения», которые помешают уснуть.

“Эти симптомы задерживают засыпание и могут даже помешать хорошему ночному сну. По этой причине этим людям рекомендуется избегать молока перед сном. Точно так же любой, кто страдает кислотным рефлюксом, вероятно, будет испытывать симптомы изжоги и срыгивания, если они употребляли молоко или что-нибудь богатое белком перед тем, как лечь спать», — сказал профессор.

Тем не менее он также заявлял, что есть данные, позволяющие предположить, что для кого-то употребление молока может быть полезным и поможет уснуть, хотя исследования по этой теме «неоднозначны». По его мнению, хороший ночной сон гораздо больше зависит от общего питания, физической активности и воздействия солнечного света в течение дня.

Ранее также проводились исследования, которые утверждали, что разнообразная диета, включающая достаточное количество молока и молочных продуктов, поможет улучшить привычки сна.

Ранее Telegraf.news писал о том, что профессор мичиганского университета доктор Джимо Борджигин вместе с несколькими коллегами внимательно изучила запись электрической активности в мозгах пациентов сразу после смерти. То, что они обнаружили (результаты впервые опубликованных в 2023 году) было совершенно неожиданным и потенциально может изменить наше понимание смерти.

Что происходит в мозгу после остановки сердца? Профессор из Мичигана поделилась исследованиями, меняющими понимание смерти