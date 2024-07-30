Не ешьте это в Турции. Эксперт рассказал, каких продуктов стоит избегать на отдыхе, чтобы не слечь с желудком

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Опубликовано: 30.07.2024 16:36 , Обновлено: 30.07.2024

Долгожданный отпуск за границей нередко омрачается пищевыми расстройствами, которые можно получить в результате употребление местной еды. Очень часто такая проблема застаёт и белорусов, отдыхающих в Турции. Доктор Петр Кайфас из LUX MED Group рассказал, какой еды и напитков стоит избегать в этой стране, чтобы вернуться из отпуска только с приятными впечатлениями.

Турция – очень из самых популярных вариантов для отдыха у белорусов. Этот маршрут выбирают не только из-за красивых турецких видов и моря, но и и-за обилия вкусных блюд, которые предлагает местная кухня. Однако во время отпуска стоит позаботиться о здоровье своего желудка, поскольку проблемы с пищеварением могут полностью испортить вам отдых.

“Избегайте салатов из сырых овощей, йогуртов и мороженого. Не рекомендуется употреблять сырое мясо, сырую или полусырую рыбу и морепродукты”, - рассказал доктор Петр Кайфас, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям.

Он подчеркнул, что за рубежом рацион питания должен быть максимально разумным и нужно принимать во внимание эпидемические и санитарные условия в Турции. Несоблюдение правил может привести к пищевому отравлению либо к недугу, известному как “месть султана”.

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“Месть султана” - это острая инфекция органов пищеварения, которая часто проявляется у туристов через несколько дней после прибытия и может длиться дольше, чем обычное отравление. Это заболевание вызывает кишечная палочка либо норовирусы, и оно напрямую связано с индивидуальной реакцией иммунной системы, которая столкнулась с совершенно иной бактериальной флорой, типичной для Турции.

Самый характерный симптом “мести султана” – жидкий стул, сопровождающийся сильными болями в животе. Дополнительно могут возникнуть метеоризм, тошнота, рвота, повышение температуры, а также слабость и головные боли. Иногда достаточно выпить водопроводной воды, чтобы засесть в туалете с “султаном” на несколько дней. В среднем оно длится не более 3-5 дней.

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Чего лучше не есть в Турции?

В числе продуктов, к которым также нужно проявить настороженность и сырые овощи , используемые для приготовления салатов. Они могут быть недостаточно вымыты.

В свою очередь, продукты на основе молока , в том числе йогурт и мороженое, могут быть непригодны людям с проблемами кишечника. Сырое мясо и рыба также могут быть опасными, особенно если не были подвержены должной термической обработке.

Многие белорусы не привыкли есть морепродукты, и этот факт тоже может вызвать непредвиденную реакцию организма. Кроме того, определить свежесть морепродуктов часто не представляется возможным, что также может привести к диарее, тошноте или рвоте, вплоть до госпитализации в больницу.

Если вы не уверены в составе блюд, лучше их избегать. Также не стоит покупать еду в уличных ларьках. При поиске ресторана или бара стоит воспользоваться мнениями, например, местных жителей.

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Каких напитков стоит избегать?

К проблемам с желудком может привести не только неправильная еда, но и употребление некоторых напитков.

Хотя воду в Турции пить безопасно, большинство местных жителей рекомендуют туристам покупать воду в бутылках, которой вы также можете пользоваться для полоскания рта после чистки зубов.

Второй вопрос – употребление алкогольных напитков со льдом. Опасения здесь вызывает лёд, ведь неизвестно, какая вода использовалась для его изготовления.

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Что делать, если избежать проблем с желудком не удалось?

В случае “мести султана” очень важна правильная гидратация.

Очень важно употреблять чистую воду, а не из под крана. Для этого лучше закупиться ею в магазине. Также в это время не следует употреблять алкоголь, кофе или молочные продукты, которые могут усугубить неприятные симптомы.

В борьбе с недугом лучше переключиться на легкоусвояемую диету. В частности, следует отдавать предпочтения белому рису, макаронам или крупам. Вы также можете использовать безрецептурные лекарства от диареи и препараты для восстановления микрофлоры кишечника. Отправляясь в путешествие, всегда стоит иметь такие лекарства в аптечке, но приобрести их можно и в Турции.

Собираясь на отдых не только в Турцию, но и в другие экзотические страны, следует позаботиться о медицинской страховке, чтобы не нести дополнительные расходы на медицинские услуги, если таковые потребуются.

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