Белорусам разрешили получать визу в Таиланд «по прибытии». Какие документы приготовить?

Опубликовано: 17.07.2024 10:01 , Обновлено: 17.07.2024

Власти Таиланда обновили правила получения краткосрочной туристической визы. Теперь её не обязательно получать заранее в посольстве или консульстве - заветный штамп могут поставить прямо в аэропорту по прилёту. Программа "Виза по прибытии" с 15 июля этого года заработала для граждан 31 государства, включая Беларусь. В Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) рассказали, какие документы нужно подготовить белорусским туристам, чтобы въехать в Таиланд.

Согласно информации РСТО, для получения визы непосредственно в аэропорту помимо заявления в иммиграционную службу белорусским туристам необходимо будет также предоставить:

фотографию размером 4 х 6 см, сделанную не позднее чем 6 месяцев назад,

паспорт, срок действия которого составляет не менее 30 дней,

подтверждение проживания в Таиланде, которое может проверить иммиграционная служба (для этих целей подойдёт информация с точным адресом и контактами отеля или съемного жилья),

подтверждение наличия средств для проживания (для путешественников-одиночек - не менее 10 тыс. бат (порядка 275 долларов в эквиваленте), для семьи - не менее 20 тыс. бат (около 550 долларов),

подтверждение обратного билета.

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По последнему пункту, как пояснили в РСТО, есть нюанс - для открытия краткосрочной туристической визы по прибытию не подойдут открытые билеты. В отсутствие билета, подтверждающего планы человека покинуть Таиланд в течение отведённых по закону 15 дней, иммиграционная служба вправе отказать туристу во въезде.

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Ранее, как сообщил Telegraf.news, в Республиканском союзе туристических организаций озвучили стоимость самых дешёвых туров, которые позволяют белорусам отдохнуть на море этим летом. По словам туроператоров, хитом бюджетного отдыха на море для белорусов который год остаётся Грузия, однако самые дешёвые туры операторы всё же предлагают в другую страну.

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