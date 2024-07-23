Турция потребовала запретить донеры и кебабы в Европе. А шаурму?

Опубликовано: 23.07.2024 15:30 , Обновлено: 23.07.2024

Международная федерация донеров (UDOFED) в Турции подала официальную заявку на признание донер-кебаба в Европейском союзе (ЕС) в качестве "традиционного продукта". Это предполагает придание охранного статуса донер-кебабу, аналогичного тому, каким обладает итальянская моцарелла, неаполитанская пицца и французское шампанское. Узнали, исчезнет ли из продажи заодно и уже привычная белорусам шаурма.

Как пояснило издание Business Insider, турецкие донеры претендуют не столько на само блюдо, сколько на способ приготовления мяса для него.

[info_b]Для традиционных донеров, кебабов мясо (курицу, ягнятину, баранину, реже — свинину, предварительно замаринованное ее в течение менее 10 часов в определенном количестве соли, перца, тимьяна, нарезанного лука и йогурта или молока, обжаривают на вертеле. Затем мясо срезают ломтиками толщиной от 3 до 5 мм и заворачивают в лаваш или питу, добавляя туда по желанию овощи - капусту, огурец, репчатый лук и соусы с специями. Такой же способ приготовления используют при приготовлении шаурмы. [/info_b]

Если требование турецких донеров будет удовлетворено, готовить мясо для донер-кебабов рестораны и кафе обязаны будут по строго установленным стандартам ЕС, а именно:

донер может готовиться только из говядины и баранины, нарезанной горизонтально толщиной 3-5 мм,

куриный донер должен нарезаться ломтиками толщиной 1-2 см.

Всё, что не соответствует этим стандартом (например, вегетарианские донеры), называться донер-кебабом будет нельзя - ресторанам либо придётся отказаться от этого блюда, либо сменить название, что поначалу точно озадачит покупателей.

“Мы хотим убедиться, что истинная суть донер-кебаба сохранена. Речь идет о том, чтобы отдать дань уважения нашим кулинарным традициям и искренне поделиться ими с миром”, — пояснил суть требований представитель Международной федерации донеров.

Впрочем, как отметил Business Insider, в той же Германии, где кебаб считается настоящим королем фаст-фуда, Ассоциация отелей и ресторанов DEHOGA выразила скептицизм по поводу требований UDOFED. Немецкие производители кебаба утверждают, что их блюдо превратилось в отдельное кулинарное наследие. По мнению ассоциации, такие правила могут внести двусмысленность в том числе для клиентов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в 2021 году в России запретили называть «шампанским» вина, произведенные не в России.

Новость Телеграф