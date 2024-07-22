Собираетесь в отпуск на машине? Вот чек-лист, что нужно обязательно сделать перед поездкой

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Опубликовано: 22.07.2024 13:51 , Обновлено: 22.07.2024

Прежде чем паковать чемоданы в машину и отправляться в долгожданный отпуск, сделайте несколько важных вещей. Прочитайте наши советы, чтобы сохранить душевное спокойствие и избежать последствий непредвиденных ситуаций в дороге.

Проверьте техническое состояние вашего автомобиля

Убедитесь, что у вас есть актуальный техосмотр. Проверьте состояние масла и других эксплуатационных жидкостей, стеклоочистителей, шин, а также работу фар и кондиционера. Поломка может случиться с каждым, но лучше избежать ее заранее и избавить себя от стресса.

Проверьте маршрут и составьте схему проезда

Неплохо бы заранее изучить маршрут и в случае нескольких вариантов выбрать тот, который подходит вам больше всего, например, по времени прибытия, расходу топлива, остановкам по пути.

Обязательно проверьте парковки и заправки по маршруту и запланируйте перерывы на короткий отдых, питание и туалеты. Если маршрут особенно длинный, езжайте поэтапно или старайтесь чередоваться со вторым водителем, чтобы передохнуть.

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Подготовьте навигатор

Ничто так не облегчает путешествие, как надежная и современная навигационная система. Независимо от того, установлена ли она в вашем телефоне или в отдельном устройстве, не забудьте зарядить ее и взять с собой зарядное устройство.

Тем не менее, стоит иметь при себе обычную карту на случай, если возникнут проблемы с покрытием и подключением к Интернету или сядет аккумулятор устройства, особенно если вы путешествуете за границей.

[info_b]Иногда техника дает сбой, и навигационная система сходит с ума или показывает несуществующие дороги. Проверьте и запишите дороги, по которым вы планируете ехать, включая названия городов и поселков, через которые проходит ваш маршрут.[/info_b]

Правильно упакуйте свой багаж

Иногда нужно взять с собой так много вещей, что упаковка напоминает игру в «Тетрис». Помните, что не стоит перегружать машину, поэтому откажитесь от ненужных вещей. Разложите багаж так, чтобы не только все поместилось, но и было надежно закреплено.

Свободные предметы, перемещающиеся по салону автомобиля, например, при резком торможении, могут быть очень опасны. Если у вас слишком много пакетов, подумайте о том, чтобы установить багажник на крыше.

Вымойте и почистите свой автомобиль

Вы будете проводить в нем много времени, поэтому для вашего комфорта и комфорта ваших путешественников необходимо поддерживать автомобиль в чистоте.

Подготовьте автомобиль к поездке с ребенком

Для комфортной и безопасной поездки необходимо детское кресло. Убедитесь, что ваш ребенок находится в правильном положении.

Подумайте о дополнительной подставке для ног и противопролежневой подушке - они повысят комфорт вашего ребенка во время поездки.

[info_b]Куда белорусы могут отправится в путешествие на машине? Вот несколько вариантов:

Национальный парк Браславские озера. Это красивое место, расположенное на севере Беларуси. Здесь есть множество озер, рек и лесов, где можно заняться пешим туризмом, кемпингом, греблей на байдарках и другими видами активного отдыха.

Беловежская пуща. Это национальный парк, расположенный на западе Беларуси. Он является домом для богатого разнообразия диких животных, в том числе зубров, лосей и кабанов. В парке также есть несколько пешеходных маршрутов и смотровых площадок.

Мирский, Несвежский, Кревский и другие замки.

Белорусские Мальдивы: меловые карьеры в Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской областях.

Гродно.

Болота в Ельне и сплавы на байдарках в Залютичах.

И многое другое.

Что касается поездок заграницу, то одной из популярных стран, в которую можно доехать из Беларуси на автомобиле, является Грузия.

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Ранее Telegraf.news писал, что всем, кто собирается в дорогу, нужно решить, что взять с собой. Сборы — это стресс, и в спешке можно забыть что-то важное. Составили для вас универсальный чек-лист, чтобы проверить перед поездкой, всё ли вы взяли с собой.

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