Где отдыхают сами турки? Эта страна заставила турецкие отели опустеть

Опубликовано: 21.07.2024 09:35 , Обновлено: 13.11.2024

Турция оказалось в туристической яме из-за массового спада бронирования отелей и туров как своими гражданами, так и европейцами. Турецкие отели опустели из-за переориентации туристов на Грецию. Все потому, что и власти этой страны пошли на хитрый ход.

С 1 апреля 2024 года Греция ввела визы по прибытии для туристов из Турции, в соответствии с этой схемой граждане Турции имеют право посетить десять греческих островов по экспресс-визе сроком до семи дней (один въезд).

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Это привело к резкому увеличению числа турецких туристов в Греции, в то время как многие гостиничные номера на турецких курортах “оставались пустыми”, сообщило VisaGuideWorld.

В течение первой декады апреля такие острова, как Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Родос, вместе взятые, приняли 20 690 турецких туристов. А ведь это было только начало курортного сезона. Падение туристического потока вынудило турецкие курорты, такие как Борум, снизить цены до 50% со второй половины июля и первых двух недель августа, чтобы привлечь посетителей.

Демир, председатель правления регионального представительства Türsab, рассказал о проблемах турецких отельеров: “Поскольку постоянные расходы, такие как электричество, персонал и арендная плата за гостиницу, являются фиксированными, в то время как другие расходы на еду, напитки и уборку являются переменными, наши коллеги-владельцы отелей провели свои расчеты и сделали скидки, чтобы, по крайней мере, номера не оставались пустыми, они могли бы платить сотрудникам и не увольнять их”.

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Однако белорусы этого не особо заметили. Для жителей Республики в туре значительную часть занимает стоимость авиаперелета. Сейчас слетать в Турцию из Минска в конце июля - начале августа на 7 ночей обойдется примерно от 4000-5000 рублей.

Тем временем, греки пожинают плоды успешных действий своих властей. По данным Греческой национальной туристической организации (GNTO), в 2023 году Грецию посетили около 33 миллионов человек, что примерно на пять миллионов больше, чем в 2022 году, что сделало ее десятой по посещаемости страной в мире. Только за 2023 год Афины приняли более семи миллионов туристов, и эксперты прогнозируют, что в этом году их число вырастет на 20%.

Несмотря на то, что всплеск туризма способствовал росту греческой экономики, он также вызвал серьезный жилищный кризис в Афинах и создал нагрузку на местные муниципалитеты. В столице Греции даже появились граффити с требованием “Больше никакого туризма”.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Испании объявили, что будут штрафовать туристов на побережье Коста-Бланка на 250 евро, если те попытаются занять места на пляже рано утром. Чиновники пояснили, что таким образом хотят отговорить любителей пляжного отдыха в Кальпе кидать полотенца, шезлонги и зонтики на пляже до 9:30 утра, а самим приходить позже

Власти испанского курорта ввели для туристов штраф в 250 евро. Какая хитрость теперь под запретом?