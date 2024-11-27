Кому из белорусов грозит квадродемия? Врачи призвали сделать 9 вещей, чтобы не переболеть за зиму сразу четырьмя вирусами

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Опубликовано: 27.11.2024 11:24 , Обновлено: 27.11.2024

Весь мир слишком хорошо знаком с термином «пандемия», но эксперты опасаются, что этой зимой люди могут столкнуться с «квадродемией» - всплеском заболеваемости четырьмя зимними инфекциями, каждая из которых способна уложить нас в постель, причем в один и тот же период.

4 зимних вируса, которые могут быть смертельными

Так, одной из вирусных угроз, на которую стоит обратить внимание зимой, является норовирус . Его еще называют “болезнью зимней рвоты”. По словам российского врача Татьяны Захаровой для портала “МедикФорум”, “он поражает людей всех возрастов и может очень легко распространяться через воду, пищу, воздух и контакт”. Симптомы норовируса включают:

рвоту;

рвоту снарядами;

диарею;

повышенную температуру.

Также одним из симптомов является сильное обезвоживание, которое иногда может привести к летальному исходу.

[info_b]Например, по данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), за последние недели число случаев заболевания норовирусом в стране подскочило на 40%, сообщило Daily Mail.[/info_b]

Также эксперты опасаются, что число зараженных гриппом, COVID-19 и респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) , который обычно вызывает легкую простуду или кашель, но может привести к тяжелой пневмонии (воспалению легких), также вырастет в ближайшие недели, поскольку холодная погода заставляет все больше людей находиться в помещении, что позволяет вирусам легче распространяться.

И если симптомы норовируса обычно очевидны, то определить, какой именно респираторный вирус у вас, зачастую не так просто.

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РСВ, как правило, поражает нижние дыхательные пути [ткани в глубине легких]. Классические симптомы включают кашель и одышку. А вот грипп и ковид, как правило, поражают верхние дыхательные пути, или горло, нос и рот, с симптомами, которые могут включать чихание, кашель и боль в горле», - объяснила Элеонора Райли, профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета.

Профессор Райли отметила, что если пациенты, привитые от коронавируса, все же подхватывают инфекцию, она “обычно проявляется как легкая инфекция верхних дыхательных путей, поэтому ее трудно отличить от гриппа или простуды. Бывает очень трудно разделить эти три заболевания”.

Можно ли заболеть гриппом, коронавирусом и РСВ одновременно?

Шансы подхватить все три респираторные инфекции одновременно, по словам Райли, “невероятно малы”. Это потому, что, как известно, вирусы конкурируют друг с другом, пытаясь попасть в организм и размножиться.

Например, если вы простудились, иммунная система запускает воспалительную реакцию, пытаясь вытеснить вирус. Именно это воспаление вызывает температуру и насморк.

“Такое воспаление значительно затрудняет успешное вторжение в организм другого вируса - для этого вам придется подвергнуться воздействию всех вирусов в одно и то же время, что крайне маловероятно», — отметила профессор.

Однако существует реальный риск последовательных инфекций - или заражения одним вирусом сразу после другого, как это произошло в Австралии.

“Например, вы заразились коронавирусом, и он нанес временный ущерб вашим верхним дыхательным путям. В период восстановления вызванное им воспаление постепенно сходит на нет. Если в это время вы подвергнетесь воздействию второго вируса - скажем, гриппа, - в дыхательных путях не будет воспаления, чтобы остановить его, и он с большей вероятностью заразит ваши дыхательные пути, поскольку вы все еще страдаете от повреждения, вызванного инфекцией Covid”, — объяснила профессор Райли.

Эксперт отметила, что именно поэтому так важно не торопиться с выздоровлением - слишком быстрое лечение скорее всего ослабит иммунный ответ организма на второй или третий приступ.

Она добавила: «Важно не возвращаться к работе слишком рано и не начинать делать длинные пробежки. Просто не торопитесь, и вы действительно быстрее восстановитесь».

А для некоторых людей угрозу представляет не только воздействие второго или третьего вируса, когда они заболевают. Норовирус также может вызвать аномальную реакцию у бактерий, которые, когда мы здоровы, безвредно живут в нашем организме или на нем.

Именно по этой причине вирусные заболевания, такие как грипп или даже сильная простуда, в некоторых случаях могут привести к бактериальной инфекции грудной клетки, которую необходимо лечить антибиотиками.

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Кому опасаться квадродемии?

Врачи говорят, что риску заражения одной инфекцией за другой, что в некоторых случаях может быть опасно для жизни, могут особенно подвергаться:

пожилые люди;

люди с ослабленной иммунной системой (в том числе раковые больные, проходящие химиотерапию).

Однако еще раз важно отметить, что многие люди проводя зиму, борясь с одной инфекцией за другой.

Доктор Анджу Аггарвал, заместитель председателя Королевского австралийского колледжа, недавно сказала: «Все начинается с одной инфекции, после чего ваша иммунная система немного ослабевает. Затем на смену приходит вторая, потом третья. Так что людям становится немного лучше, а потом им снова становится хуже».

Поэтому эксперты призывают всех вакцинироваться как можно скорее.

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Как защитить себя и семью?

Медики напомнили о 9 важных действиях, которые необходимо сделать каждому, чтобы не заболеть зимой ни одной из названных инфекций.

Надевайте маску во время поездок на самолетах, поездах и автобусах, а также в переполненных помещениях; она не может обеспечить полную защиту, но может снизить риск заражения в основном воздушно-капельными инфекциями, такими как грипп, ковид и РСВ, отметили в UKHSA. Тщательно мойте руки с мылом несколько раз в день. Это не только избавит вас от норовируса, который может скрываться на вашей коже, но и изгонит частицы гриппа или ковида, которые вы можете случайно занести в глаза или распространить во рту или носу, прикоснувшись к ним. Дезинфицирующее средство для рук - это лучше, чем ничего, если это все, что вам доступно, но оно не так эффективно избавляет руки от микробов. На работе используйте спиртовые салфетки для регулярной очистки общих поверхностей, таких как дверные ручки, выключатели света и клавиатуры. Делайте то же самое дома, если кто-то из ваших знакомых болен респираторной или желудочной инфекцией, включая пульт дистанционного управления телевизором. Кухонные столешницы следует протирать средствами на основе отбеливателя, если кто-то из ваших близких болен норовирусом. Не пользуйтесь общими полотенцами с теми, у кого есть признаки гриппа, ковида, РСВ или норовируса. Тщательно промывайте все фрукты и овощи, даже перед приготовлением, поскольку в них могут содержаться инфицированные частицы. Если кто-то из ваших домочадцев заболел, стирайте всю одежду и постельные принадлежности при температуре 60 градусов. Если у вас заболел живот, не готовьте и не делайте еду для других по крайней мере до 48 часов после исчезновения всех симптомов. Закройтесь в спальне, если у вас инфекционное заболевание, особенно норовирус. Доктор Марион Слоан, терапевт из Шеффилда и председатель британского Общества гастроэнтерологии первичной помощи, сказал: «Лучше всего изолировать себя, пока не почувствуете себя лучше, и попросить кого-то другого приносить вам еду и напитки к двери».

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