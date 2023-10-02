Сколько в Беларуси стоит привиться от гриппа европейской вакциной? Поликлиники показали цены

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Опубликовано: 02.10.2023 09:53 , Обновлено: 02.10.2023

В Беларуси стартовала кампания по вакцинации населения от сезонного гриппа. В этом году власти пообещали белорусам предоставить возможность купить препарат не только российского производства, который также используют для бесплатной вакцинации, но и европейских производителей. Посмотрели, сколько стоят такие вакцины в белорусских поликлиниках.

Судя по информации, размещенной на сайтах столичных поликлиник, бесплатно белорусам предлагают только вакцину российского производства - «Гриппол Плюс». Это антигриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная вакцина. Причем сделать прививку этим препаратом белорусы могут и на платной основе.

Так, в 30-й поликлинике Минска за ампулу просят 13,07 рубля , в 20-й поликлинике - 12,36 рубля (в эту стоимость поликлиники включают и цену самого препарата, и стоимость проведения процедуры вакцинации).

Между тем, некоторые поликлиники уже начали предлагать и альтернативные препараты для вакцинации на платной основе. Например, в столичной 30-й поликлинике белорусам уже предлагают поставить французскую вакцину “Ваксигрипп-тетра”. Обойдётся вакцинация на 10 рублей дороже российской - в общей сложности 23,5 рубля. В 20-й поликлинике цена на эту вакцину в прейскуранте указана чуть ниже - 21,46 рубля .

Обещанную белорусам четырехвалентную вакцину “Инфлювак Тетра” швейцарского производства в прейскурантах столичных поликлиник мы пока не нашли. Ранее власти обещали начать её поставки в Беларусь в октябре.

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Для того, чтобы получить направление на вакцинацию, белорусам следует обращаться к врачу общей практики, помощнику врача или врачу-терапевту. Некоторые поликлиники проводят вакцинацию в том числе и в субботу - по направлению дежурного врача.

Напомним, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 30 сентября заявил, что белорусы начали жаловаться на отсутствие возможности платно вакцинироваться, и пообещал взять этот вопрос “на личный контроль”.

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Ранее Телеграф сообщал, что эксперты в области здравоохранения рекомендуют не торопиться в вопросе вакцинации. Врачи-инфекционисты объяснили, когда лучше всего сделать прививку, чтобы не слечь с простудой в самый разгар эпидемий сезонных вирусов.

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