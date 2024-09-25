Белорусские поликлиники открыли запись на бесплатную вакцинацию от гриппа и Covid-19. Чем прививают?

Опубликовано: 25.09.2024 14:31 , Обновлено: 25.09.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили о том, что поликлиники открыли запись на бесплатную вакцинацию против гриппа и коронавируса. Для того, чтобы это сделать, нужно обратиться в учреждение здравоохранения по месту прописки. В этом году медики предложили три препарата против гриппа и один — против Covid-19. Правда, бесплатные далеко не все.

Так, сделать прививку от гриппа в этом году можно трёхкомпонентной вакциной «Гриппол Плюс» российского производства. В Минздраве отметили, что через неделю препарат должен пройти проверку, после чего “будет доступен для использования”.

Кроме того, для всех желающих доступна четырёхкомпонентная французская вакцина «Ваксигрип Тетра», правда на платной основе. Ожидается, что в конце сентября – начале октября в страну прибудет ещё один платный препарат — «Инфлювак Тетра», на этот раз голландского производства.

“Все вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к применению на территории Республики Беларусь. Они содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав сезонных вакцин против гриппа для использования в сезоне 2024-2025 года”, — заверили в Министерстве здравоохранения.

Кому посоветовали привиться в первую очередь?

Детям в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

детям от 3-х лет и взрослым с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;

лицам в возрасте старше 65 лет;

беременным женщинам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

детям и взрослым, находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

работникам сфер образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы и правоохранительных органов.

А что насчёт коронавируса?

В ведомстве добавили, что в настоящий момент основные производители вакцин обновили состав, включив в него гликопротеин вируса “Омикрон” XBB. По словам представителей Минздрава, препараты “выпущены в гражданский оборот” для защиты населения от циркулирующих в мире вариантов SARS-CoV-2. Бустерная вакцинация в Беларуси будет проводиться с использованием российского препарата “Спутник Лайт” (бесплатно). О платных вариантах европейского производства в Минздраве не сообщили.

Как идёт производство белорусских вакцин?

Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров ранее заявил, что в стране “идёт разработка” отечественной вакцины “против любых инфекций”. Кроме того, по его словам, на сегодняшний день учёные “почти завершили” подготовку технологии по производству препарата от сезонного гриппа. Также “идёт работа” над созданием прививки от птичьего гриппа и вируса папилломы человека. Однако как долго это продлится, в Академии наук не уточнили.

В НАН РБ объявили о разработке вакцины «против любых инфекций». А что слышно с белорусским препаратом против Covid-19?