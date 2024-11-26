Минздрав спрогнозировал, когда респираторные инфекции достигнут пика в Беларуси

Опубликовано: 26.11.2024 08:16 , Обновлено: 19.12.2024

В министерстве здравоохранения дали свой прогноз по респираторным инфекциям в Беларуси. По расчётам белорусских специалистов, пик этого вида заболеваний придётся на конец января – начало февраля.

В связи с этим ведомство рекомендовало белорусам не пренебрегать прививками против гриппа. По данным Минздрава, на сегодняшний день во всех регионах Республики доступны как бесплатные вакцины (“Гриппол плюс” российского производства), так и платные (французская “Ваксигрипп Тетра” и швейцарская “Инфлювак Тетра”).

Как заявил завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов, на сегодняшний день прививку уже сделали более 1,25 млн. человек.

“Прививка важная, поскольку защищает от тяжелого течения гриппа и неблагоприятных последствий”, - подчеркнул специалист.

Национальным календарем прививок в Беларуси определены категории людей, которым вакцинация предписана в первую очередь:

дети от 6 месяцев до 3 лет,

дети и взрослые с хроническими заболеваниями,

люди старше 65 лет,

пациенты с иммуносупрессией,

беременные,

представители профессий, чья работа связана с частыми контактами с людьми (например, сами же медики и фармацевты).

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Ранее Telegraf.news рассказал, во сколько в этом сезоне белорусам обойдётся платная вакцинация от гриппа.

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