Минздрав спрогнозировал, когда респираторные инфекции достигнут пика в Беларуси
В министерстве здравоохранения дали свой прогноз по респираторным инфекциям в Беларуси. По расчётам белорусских специалистов, пик этого вида заболеваний придётся на конец января – начало февраля.
В связи с этим ведомство рекомендовало белорусам не пренебрегать прививками против гриппа. По данным Минздрава, на сегодняшний день во всех регионах Республики доступны как бесплатные вакцины (“Гриппол плюс” российского производства), так и платные (французская “Ваксигрипп Тетра” и швейцарская “Инфлювак Тетра”).
Как заявил завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов, на сегодняшний день прививку уже сделали более 1,25 млн. человек.
“Прививка важная, поскольку защищает от тяжелого течения гриппа и неблагоприятных последствий”, - подчеркнул специалист.
Национальным календарем прививок в Беларуси определены категории людей, которым вакцинация предписана в первую очередь:
- дети от 6 месяцев до 3 лет,
- дети и взрослые с хроническими заболеваниями,
- люди старше 65 лет,
- пациенты с иммуносупрессией,
- беременные,
- представители профессий, чья работа связана с частыми контактами с людьми (например, сами же медики и фармацевты).
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Ранее Telegraf.news рассказал, во сколько в этом сезоне белорусам обойдётся платная вакцинация от гриппа.
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