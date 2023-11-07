Этот популярный в Беларуси "суперовощ" поможет мужчинам отказаться от Виагры. Какие афродизиаки ещё выросли в огородах?

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Опубликовано: 07.11.2023 19:33 , Обновлено: 07.11.2023

Британский доктор Майкл Мосли заявил, что этот популярный корнеплод действует "точно так же, как виагра", и даже использовался римлянами в качестве афродизиака. Речь идёт о привычной для белорусов свекле.

Она помогает вашим кровеносным сосудам расширяться, улучшая приток крови к половым органам и снижая кровяное давление, объяснил эксперт, выступая в программе 5x15 stories.

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Доктор Мосли заверил, что “для тех, кому интересна биохимия”, будет полезно знать, что свекла богата нитратами. “Нитраты преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает вазодилатацию - расширение ваших кровеносных сосудов”, - пояснил эксперт действие свеклы на половую жизнь.

[info_b]Нитраты — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3. Не надо пугаться этого слова. В организме людей нитраты превращаются в нитриты и нитрозамины. Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает . Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% — с водой и 6% — с мясом и консервированными продуктами.

По нормам ВОЗ, допустимой суточной дозой нитратов для человека считается 5 мг на каждый килограмм его веса. При среднем весе 70 кг это соответствует 350 мг нитратов в сутки. [/info_b]

“Это то, что снижает ваше кровяное давление, и то, что это также делает, особенно с пожилыми людьми, это дает им толчок, чтобы они могли стать более активными”, - намекнул британский врач не только на утренние прогулки и танцы.

Кстати, по данным результатов исследований, ежедневное употребление чашки свекольного сока приводит кровяное давление людей с гипертонией в “нормальный диапазон”.

[info_b]Свекла богата ещё и витаминами и минералами, такими как железо, магний, калий, фолиевая кислота и витамин С. Она также содержит вещества, которые могут помочь снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Свекла также может помочь улучшить пищеварение, защитить печень и улучшить иммунную систему. Поэтому, не стоит от нее отказываться лишь потому, что десятая тарелка борща уже не лезет, а селёдка под шубой приелась.[/info_b]

Тем приятнее будет узнать про ещё одно полезное свойство свеклы белорусам, потому что этот корнеплод в белорусской кухне, как и в соседних (украинской и русской), очень популярный ингредиент. Чего только стоят борщи, холодники и салаты с чесноком из этого корнеплода.

Но свеклу любят и едят и на других концах Земли. Поэтому мы собрали самые интересные рецепты и способы приготовления, которые могут стать отличным ужином, который плавно может перейти к отлично проведенной ночи.

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Если по каким-то причинам, вам хочется эффекта Виагры, но не вы ее любите свеклу, не беда! На самом деле, некоторые овощи обладают похожим эффектом. Это - сырой шпинат, руккола, сельдерей, салат и даже картошка.

Таблица содержания нитратов в овощах:

Овощ Общее содержание нитратов (мг/кг) Шпинат от 1066 до 2333 Руккола 4677 Редька 1297 Сельдерей от 1103 до 1544 Ревень 2943 Салат латук от 786 до 1324 Мангольд от 1690 до 1728 Свекла от 1446 до 2756 Морковь от 238 до 296 Картошка 168

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