Учёные нашли для мужчин неожиданно лучший способ привлечь женщину

Опубликовано: 29.04.2023 11:37 , Обновлено: 29.04.2023

Ученые назвали необычный, но очень простой и действенный способ, как мужчина может привлечь женщину. Для этого не нужны дорогостоящие афродизиаки и даже выдающиеся ораторские способности. Как оказалось, женщина любит не только ушами.

Чтобы привлечь заинтересовавшую вас женщину или разжечь страсть в глазах супруги, ученые предлагают мужчинам… отправиться на кухню! Здесь шансы мужчины влюбить в себя женщину, по словам экспертов, повышаются в разы.

Сегодня во многих ресторанах на кухне заправляют именно мужчины, но дома, несомненно, лидируют женщины. Однако именно вид мужчины, готовящего завтрак или ужин, становится для женщин сильным афродизиактом и одновременно с этим - ценным качеством, на которое они обращают внимание при выборе партнёра. Пусть народная мудрость гласит, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок - сегодня роли поменялись местами, и мужчине следует это учитывать, подчеркивают эксперты.

Как отметило издание Pysznosci.pl, сразу несколько социологических и культурологических исследований, опубликованных за последнее время, показали, что мужчины ведут себя на кухне не так, как женщины. Они более экономны, чаще используют мясо в качестве основного ингредиента и редко пекут. Они мастера жарить на гриле и больше любят готовить на показ. Им часто хочется произвести сильное впечатление и превратить процесс приготовления еды в настоящее шоу. И в этом нет ничего плохого, утверждают ученые - именно это делает мужчин более привлекательными в глазах женщин.

По словам психологов, кулинария придает личности мужчины особую тонкость и ощущение семейного тепла. Для многих женщин нет лучшего подарка, чем потраченные мужчиной время и силы на то, чтобы доставить ей удовольствие, в том числе - кулинарное.

Приготовленный мужчиной кофе заменяет женщине по уровню счастья дорогой подарок

Так, польское издание приводит результаты исследования компании-производителя бытовой техники, в ходе которого проверялся уровень активности нейротрансмиттеров у женщин и мужчин во время приготовления пищи. В результате оказалось, что 7 из 10 женщин были так же рады утреннему кофе, приготовленному для неё мужчиной, как и дорогому подарку или нежному объятию.

В другом исследовании, проведенном в Австралии, принимали участие 20 женщин, которые наблюдали за тем, как мужчины готовят и работают в мастерской. Ученые также контролировали активность головного мозга у женщин и проверяли уровень активности нейротрансмиттеров, чтобы выяснить, на какое из занятий женщины реагируют с большим энтузиазмом.

Оказалось, что ни забитый в стену гвоздь, ни дрель в руках мужчины не были для них столь же привлекательными и возбуждающими, как венчик, взбивающий тесто, или нож, нарезающий овощи для салата. В рамках исследования также проверялось, как готовка мужчин повлияла на сексуальную жизнь пар - во всех случаях оба партнёра заявляли, что это сильно подстегнуло их либидо.

Разговор о еде поможет расположить к себе и мужчин, и женщин

Тем временем, один сайт знакомств проанализировал почти 4 миллиона профилей и единодушно пришел к выводу: и женщины, и мужчины чаще вступают в беседу с тем, кто упоминает в разговоре еду или любовь к кулинарии.

Как поясняют психологи, для людей совместный приём пищи связано с восприятием привлекательности и интимности. В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале Human Nature, Т. Р. Элли и его коллеги показывали группе студентов университета видеоролики, на которых пары обедают. Затем исследователи попросили участников оценить взаимное влечение и близость каждой пары.

Авторы исследования обнаружили, что пары оценивались как более привлекательные и близкие, когда они кормили друг друга или делились едой. Совместное употребление пищи также тесно связано с нашими самыми ранними и самыми глубокими чувствами безопасности. Проще говоря, людям больше нравятся люди, которые делятся едой.