Этой диете исполнилось 4000 лет. Почему до сих пользуется популярностью?
Учёные установили, что уже 4000 лет назад древние сирийцы придерживались так называемой средиземноморской диеты, которая сегодня пропагандируется как отличный способ продлить жизнь.
“Старая фраза “ты - это то, что ты ешь” в данном случае действительно верна, - утверждает археолог-химик Бенджамин Фуллер из Университета Левена Элане Спивак. - Метод анализа соотношения стабильных изотопов позволяет определить тип продуктов, которые употребляли в пищу”.
Исследователи использовали этот метод на больших массивах данных археологических изотопных измерений, чтобы изучить историю поселения Телль-Твейни в Сирии. В бронзовом и железном веках это место было главной гаванью Угаритского царства.
Исследование включало измерения изотопов в 410 семенах растений, а также в 16 костях человека и 210 костях других животных, относящихся к периоду с 2600 по 333 год до нашей эры.
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Оказалось, что относительно низкие уровни изотопов азота-15, обнаруженные в останках людей, указывают на то, что они употребляли мясо лишь время от времени, что позволяет предположить, что жители Телль-Твейни использовали своих домашних животных в основном для работы, производства молока и шерсти.
В частности, в период с 2000 по 1600 год до н.э. их рацион, по-видимому, состоял в основном из цельного зерна, фруктов и овощей, включая обилие оливок и винограда.
“Рацион человека содержал относительно мало животного белка и, по-видимому, сопоставим с тем, что сегодня считается типичной средиземноморской диетой, состоящей из хлеба (пшеничного/ячменного), оливок, винограда, бобовых, молочных продуктов и небольшого количества мяса”, - сравнил Фуллер и его коллеги в своей статье рацион жителей бронзового века и их современных потомков.
“Мы можем сделать вывод, что жители Телль-Твейни очень хорошо справлялись с повышенной засушливостью в этот период, а в большинстве случаев даже лучше, чем в других поселениях того времени”, - считают авторы исследования.
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Их открытие показало, что средиземноморская диета помогала поддерживать жизнедеятельность человечества на протяжении тысячелетий. А сама она возникла в плодородной среде с относительно стабильным климатом.
Что такое средиземноморская диета?
Средиземноморская диета - это план здорового питания, а основе которого лежат растительные продукты, а также традиционные для региона вкусы и методы приготовления.
Исследования показали, что средиземноморская диета снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление. Сегодня она является одним из направлений здорового питания, рекомендуемых американскими экспертами по питанию. Всемирная организация здравоохранения также признает ее в качестве основы здорового питания.
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В некоторых культурах существуют обычаи питания, сходные со средиземноморской диетой, включая, например, Японию.
Чаще всего в рацион соблюдающих средиземноморскую диету входят:
- Овощи,
- фрукты,
- цельные зерна,
- Семечки,
- Орехи,
- Оливковое масло.
Основные рекомендации по соблюдению диеты включают в себя:
- Каждый день ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и растительные жиры.
- Каждую неделю ешьте рыбу, птицу, фасоль, бобовые и яйца.
- Употребляйте умеренные порции молочных продуктов.
- Ограничьте потребление красного мяса.
- Ограничьте потребление продуктов с добавлением сахара.
Некоторые другие элементы средиземноморской диеты заключаются в том, чтобы:
- Разделять трапезу с семьей и друзьями.
- Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
- Если вы употребляете алкоголь, пейте вино в умеренных количествах.
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Ранее Telegraf.news сообщил, что доисторический рацион был весьма разнобразен. Хотя наши далекие предки ели только то, что было им доступно, в их меню входило нежирное мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, семена. Сторонники палеодиеты уверяют, что такой к такому типу питания мы генетически предрасположены, следовательно, соблюдая его, будем чувствовать себя здоровее и бодрее.