Этой диете исполнилось 4000 лет. Почему до сих пользуется популярностью?

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Опубликовано: 30.06.2024 08:29 , Обновлено: 30.06.2024

Учёные установили, что уже 4000 лет назад древние сирийцы придерживались так называемой средиземноморской диеты, которая сегодня пропагандируется как отличный способ продлить жизнь.

“Старая фраза “ты - это то, что ты ешь” в данном случае действительно верна, - утверждает археолог-химик Бенджамин Фуллер из Университета Левена Элане Спивак. - Метод анализа соотношения стабильных изотопов позволяет определить тип продуктов, которые употребляли в пищу”.

Исследователи использовали этот метод на больших массивах данных археологических изотопных измерений, чтобы изучить историю поселения Телль-Твейни в Сирии. В бронзовом и железном веках это место было главной гаванью Угаритского царства.

Исследование включало измерения изотопов в 410 семенах растений, а также в 16 костях человека и 210 костях других животных, относящихся к периоду с 2600 по 333 год до нашей эры.

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Оказалось, что относительно низкие уровни изотопов азота-15, обнаруженные в останках людей, указывают на то, что они употребляли мясо лишь время от времени, что позволяет предположить, что жители Телль-Твейни использовали своих домашних животных в основном для работы, производства молока и шерсти.

В частности, в период с 2000 по 1600 год до н.э. их рацион, по-видимому, состоял в основном из цельного зерна, фруктов и овощей, включая обилие оливок и винограда.

“Рацион человека содержал относительно мало животного белка и, по-видимому, сопоставим с тем, что сегодня считается типичной средиземноморской диетой, состоящей из хлеба (пшеничного/ячменного), оливок, винограда, бобовых, молочных продуктов и небольшого количества мяса”, - сравнил Фуллер и его коллеги в своей статье рацион жителей бронзового века и их современных потомков.

“Мы можем сделать вывод, что жители Телль-Твейни очень хорошо справлялись с повышенной засушливостью в этот период, а в большинстве случаев даже лучше, чем в других поселениях того времени”, - считают авторы исследования.

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Их открытие показало, что средиземноморская диета помогала поддерживать жизнедеятельность человечества на протяжении тысячелетий. А сама она возникла в плодородной среде с относительно стабильным климатом.

Что такое средиземноморская диета?

Средиземноморская диета - это план здорового питания, а основе которого лежат растительные продукты, а также традиционные для региона вкусы и методы приготовления.

Исследования показали, что средиземноморская диета снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление. Сегодня она является одним из направлений здорового питания, рекомендуемых американскими экспертами по питанию. Всемирная организация здравоохранения также признает ее в качестве основы здорового питания.

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В некоторых культурах существуют обычаи питания, сходные со средиземноморской диетой, включая, например, Японию.

Чаще всего в рацион соблюдающих средиземноморскую диету входят:

Овощи,

фрукты,

цельные зерна,

Семечки,

Орехи,

Оливковое масло.

Основные рекомендации по соблюдению диеты включают в себя:

Каждый день ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и растительные жиры. Каждую неделю ешьте рыбу, птицу, фасоль, бобовые и яйца. Употребляйте умеренные порции молочных продуктов. Ограничьте потребление красного мяса. Ограничьте потребление продуктов с добавлением сахара.

Некоторые другие элементы средиземноморской диеты заключаются в том, чтобы:

Разделять трапезу с семьей и друзьями.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Если вы употребляете алкоголь, пейте вино в умеренных количествах.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что доисторический рацион был весьма разнобразен. Хотя наши далекие предки ели только то, что было им доступно, в их меню входило нежирное мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, семена. Сторонники палеодиеты уверяют, что такой к такому типу питания мы генетически предрасположены, следовательно, соблюдая его, будем чувствовать себя здоровее и бодрее.

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