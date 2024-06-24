Китайские учёные нашли замену лекарства от диабета 2 типа? Но есть важные ограничения

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Опубликовано: 24.06.2024 19:49 , Обновлено: 29.06.2024

Новое исследование китайских учёных показало, что по сравнению с некоторыми противодиабетическими препаратами так называемая периодическая "Диета 5:2" обеспечивает лучший контроль уровня сахара в крови и снижение веса у недавно диагностированных больных сахарным диабетом 2 типа. Это может быть эффективной альтернативой лекарствам, но только на ранних стадиях заболевания.

Избыточный вес и ожирение являются важными факторами риска во время сахарного диабета второго типа. И хотя снижение веса может помочь удерживать приемлемый уровень сахара в крови и снизить дозировку назначаемых противодиабетических препаратов, достижение его может быть сложным для пациентов.

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В новом исследовании китайские ученые изучили влияние периодического голодания с использованием “диеты 5:2” на контроль уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом 2 типа с избыточным весом.

Что такое “Диета 5:2”?

Разгрузочная диета 5: 2 предполагает обычное питание в течение пяти дней и голодание в течение двух дней подряд с потреблением четверти от обычной нормы калорий. Популяризированная покойным медицинским журналистом доктором Майклом Мосли, эта диета привлекает многих своей гибкостью; не имеет значения, какие два дня являются “разгрузочными”, если они не следуют друг за другом.

Вот и исследователи в Китае решили на практике проверить ее эффективность. Учёные опросили 405 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, у которых в течение года был диагностирован сахарный диабет 2 типа, и которые не принимали противодиабетические препараты в течение последних трех месяцев.

Участники, из которых 34,6% составляли женщины, имели средний индекс массы тела (ИМТ) 29,5, что означает, что у них был избыточный вес, и средний уровень HbA1c составлял 7,9.

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[inf]HbA1c, или гликированный гемоглобин, - это анализ крови, который показывает средний уровень сахара в крови человека за последние два-три месяца. Нормальный уровень составляет от 4 до 5,6.[/inf]

Участники были случайным образом распределены между двумя группами. Одна принимала противодиабетические препараты - метформина (glucophage) или эмпаглифлозина (jardiance), вторая - соблюдала “Диету 5:2” в течение 16 недель. Основным контролируемым результатом было улучшение уровня HbA1c по сравнению с исходным уровнем. Вторичные результаты включали изменения веса, артериального давления, уровня сахара в крови натощак, уровня инсулина натощак, содержания жиров (липидов) и холестерина в крови.

Оказалось, что на 16-й неделе участники исследования в группе, придерживавшейся “Диеты 5:2”, продемонстрировали наибольшее снижение уровня HbA1c - на 1,9 (таким образом, со среднего значения в 7,9 он снизился до 6). Это было значительно лучше, чем при приеме метформина (-1,6) и эмпаглифлозина (-1,5). Уровень сахара в крови натощак в группе, принимавшей диету, также снизился. В конце восьминедельного наблюдения у 76,6% участников из группы, придерживавшейся диеты 5:2, уровень HbA1c оставался на уровне менее 6,5.

Кроме того, на 16-й неделе те, кто придерживался “Диеты 5:2”, показали большую потерю веса (-9,7 кг) по сравнению с метформином (-5,5 кг) и эмпаглифлозином (-5,8 кг). И, по сравнению с противодиабетическими препаратами, диета привела к значительному снижению окружности талии и бедер, артериального давления и уровня липидов в крови.

“Мы обнаружили, что среди взрослых китайцев с избыточным весом или ожирением и недавно диагностированным сахарным диабетом 2-го типа “Диета 5:2” позволила добиться значительных улучшений в контроле гликемии и снижении веса в течение 16 недель, а также улучшить кровяное давление и уровни триглицеридов и ХС-ЛПВП”, - говорится в сообщении исследователей.

Учёные пришли к выводу, что такая диета может стать эффективным первым шагом по изменению образа жизни и заменить противодиабетические препараты при ранней стадии диабета 2 типа.

Важно! Стоит помнить, что эффективность “Диеты 5:2” была доказана только для тех пациентов, у кого уровень HbA1c был изначально менее 9. А эффективность диеты для людей с более высоким уровнем HbA1c требует дальнейших исследований.

Кроме того, долгосрочная эффективность “Диеты 5:2” остается непроверенной. В настоящее время проводятся долгосрочные последующие исследования для оценки эффективности диеты.

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