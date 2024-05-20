Ученые объявили об опасности этих популярных диет для похудения. От чего старели мыши?

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Опубликовано: 20.05.2024 12:43 , Обновлено: 29.06.2024

Исследования на мышах показали, что популярна кетодиета, которой придерживаются многие приверженцы здорового образа жизни(ЗОЖ), на самом деле является огромным стрессом для клеток сердца, почек, мозга и печени. Впрочем учёные успокаивают: последствия такой диеты могут быть обратимыми. Как не навредить своему организму?

[info_b]Кетогенная диета (кетодиета) — это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков (при такой диете от 70% до 80% калорий поступает в организм из жиров и только от 5% до 10% - из углеводов, при среднестатистических показателях 36% из жиров и 46% из углеводов). В 1921 году её предложил доктор Рассел Морс Уайлдер для лечения детей с эпилепсией - такая диета позволяла повысить уровень кетоновых тел в крови. Однако, после изобретения противоэпилептического препарата фенитоина в 1938 году популярность этой диеты пошла на спад.

Уже в 1970-х годах американский кардиолог Роберт Аткинс адаптировал её для своих пациентов. Его кетодиета также позволяла уменьшить частоту эпилептических приступов у взрослых. Однако ещё большую популярность она получила среди увлечённых ЗОЖ-философией, которые садились на кетодиету, чтобы сбросить лишние килограммы и “улучшить метаболизм” своего организма, даже без рекомендаций врачей.[/info_b]

Согласно новому исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances, сокращая потребление углеводов и налегая на жиры, желая быстро похудеть и улучшить обмен веществ, любители кетодиеты наносят своему организму серьёзный ущерб. Эксперименты на мышах, которых учёные посадили на особый тип кетогенной диеты, показали, что во внутренних органах подопытных со временем накапливалось большое количество так называемых “клеток старения”. При нормальном режиме питания и образе жизни, эти клетки накапливаются в организме постепенно и приводят к нарушению отдельных функций тканей лишь с возрастом.

Впрочем, авторы исследования вовсе не призывают поклонников кетодиеты полностью от неё отказываться. Дальнейшие эксперименты показали, что у тех мышей, которых посадили на кетодиету, но регулярно делали перерывы в таком режиме питания, количество сенесцентных клеток не увеличивалось.

[info_b]Сенесцентные клетки - это клетки, которые фактически закончили свой жизненный цикл с делением и обновлением, но не подвержены апоптозу, запрограммированной клеточной гибели. Таким образом, эти “состарившиеся” клетки остаются в тканях, хотя на деле уже не работают.[/info_b]

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Как влияет кетодиета на организм?

В основу клинических исследований легло научное предположение, что кетодиета может благотворно влиять на замедление развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Об этом, в частности, сообщил онколог-радиолог Дэвид Гиус, который вместе со своими коллегами из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио изучал влияние кетодиеты на р53, белок с мощным противораковым действием.

В эксперименте, проведённом Гиусом и его командой, мышей посадили на обогащенную кетогенную диету, в которой около 90% калорий поступало за счет жиров. Контрольная группа грызунов принимала пищу, в которой из жиров поступало лишь 17% калорий. После того как мыши пробыли на такой диете в течение 7-21 дня, исследователи проанализировали образцы тканей их сердца, почек, печени и мозга.

Команда обнаружила, что уровень белка p53 увеличился у животных, находящихся на кетогенной диете. Исследователи также обнаружили увеличение количества других молекул, которые указывают на наличие стареющих клеток. Однако, уже после трехнедельного перерыва уровень стареющих клеток почти вернулся к норме.

Новость Телеграф

Гиус и его коллеги также изучали последствия временного перерыва в кетогенной диете или так называемой “прерывистой” диете. Команда кормила мышей пищей с высоким содержанием жиров в течение 4 дней, затем позволяла им есть нормальную пищу в течение 7 дней, а затем повторила цикл еще два раза. Анализ органов животных показал, что у этих грызунов не накапливаются стареющие клетки.

Как пояснил другой эксперт по клеточному старению из Имперского колледжа Лондона Хесус Хил, одна из функций р53 — управлять клеточным старением, по сути “приказывая” находящимся в стрессе клеткам прекратить деление, прежде чем они это приведёт к непоправимым проблемам. Как правило, иммунная система просто “убивает” стареющие клетки, но если те “упорствуют”, то, по словам Хила, они начинают “сеять хаос” - ухудшают способность тканей к самовосстановлению, выделяют молекулы, которые могут вызывать воспаление и привести к другим неприятным последствиям.

По словам Гила, его удивила скорость, с которой исчезали стареющие клетки после того, как мышей вернули на обычный режим питания. По мнению учёного, это может свидетельствовать о том, что клетки на самом деле не старели, а “перешли в состояние неактивности”, которое является обратимым.

“Результаты не доказывают, что кетогенные диеты вредны для человека. Однако это исследование является важным дополнением к анализу их потенциальных побочных эффектов. Следует быть более осторожными”, - прокомментировал результаты научной работы другой эксперт, У. Х. Уилсон Танг, кардиолог из Кливлендской клиники.

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