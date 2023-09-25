Что станет с организмом, если есть сырое мясо? Мужчина похвалился успехами после 100 дней эксперимента. Можно ли верить?

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Опубликовано: 25.09.2023 09:02 , Обновлено: 29.06.2024

Поли Лонг, тридцатилетний мужчина, принял уникальный вызов, который перевернул не только его жизнь, но и здоровье. Он решил есть в основном сырое мясо, включая стейки и сердца животных, в течение 100 дней. Результаты этого удивительного эксперимента превзошли его самые смелые ожидания.

Целью эксперимента было понять, как такая диета повлияет на его самочувствие, и убедить общество в том, что употребление сырого мяса совершенно безопасно. Спустя сто дней эффект был ошеломляющим, утверждает мужчина.

Прежде чем приступить к этому необычному эксперименту, Поли Лонг, по его словам, боролся с различными проблемами желудка. Однако после перехода на сырое мясо он стал чувствовать себя лучше. Наибольшие изменения в самочувствии произошли примерно через тридцать дней эксперимента, похвалился мужчина.

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Все 100 дней он делился своими ощущениями в соцсетях. В ходе эксперимента под постами Поли Лонга появлялись многочисленные комментарии, выражающие неодобрение и критику. Однако мужчина остался тверд в своем убеждении. Не обращая внимания на хейтеров, он продолжил эксперимент, убежденный в его положительном влиянии на его здоровье и самочувствие.

У Поли Лонга почти 600 000 подписчиков на TikTok, и во многих его видео рассказывается о том, как он ест сырую пищу - от яиц до яичек, мозгов, печени и сердец. Ранее он говорил своим подписчикам, что употребление сырого мяса полезно для здоровья, что оспаривают некоторые эксперты.

По крайней мере, одно из его видео было отмечено TikTok предупреждением, в котором говорится: “Участие в этом эксперименте может привести к тому, что вы или другие пострадают”.

Люди, придерживающиеся похожих диет, едят в основном продукты животного происхождения и не употребляют овощи, обработанные пищевые продукты и сахар. “Сторонники мяса”, такие как @weambreiche, уже некоторое время рекламируют сырое мясо и другие продукты питания как полезные для здоровья и физической формы, а Лонг также говорит, что употребление сырых сердечек может “сохранить остроту ума” и является “отличным источником белка”.

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В свою очередь, эксперт по питанию Лэйн Нортон ранее рассказала изданию Insider: “Диета плотоядных - это не то, что я бы назвала здоровым питанием для большинства людей. Если вы собираетесь есть мясо, я не думаю, что это обязательно проблема, но вам определенно не следует отказываться от фруктов, овощей и клетчатки”.

Другие медицинские эксперты выразили обеспокоенность тем, что употребление в пищу только мяса может повысить уровень холестерина, что может повлиять на ваше сердце, а также увеличить риск долгосрочных заболеваний, таких как рак, из-за недостатка питательных веществ растительного происхождения.

Новость Телеграф

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждает, что “сырые продукты животного происхождения” связаны с “болезнями пищевого происхождения и пищевыми отравлениями”, в то время как Министерство здравоохранения США предлагает людям готовить сырое мясо при минимальной внутренней температуре 65°C, чтобы “убить вредные микробы, которые вызывает пищевое отравление.”

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