В Сети советуют кидать в грибы луковицу, чтобы найти ядовитые. Выяснили, правда ли это

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Опубликовано: 17.08.2023 09:45 , Обновлено: 07.09.2023

В Интернете часто можно найти советы о том, как определить ядовитые грибы. Многие рекомендуют при варке добавить к ним половину луковицы. И утверждают, что если она посинеет ил побуреет, значит, среди хороших грибов точно затесались токсичные. Но насколько эффективен этот метод и правда ли это? Попытались разобраться.

В последнее время “тренд” с луковицей (иногда чесноком) в грибах возник в TikTok. Однако этот способ совсем не новый, им, как говорят, «пользовались еще наши бабушки».

Однако, на самом деле, подобным «народным» методам не стоит доверять. Они могут ввести в заблуждение и привести к отравлению или даже смерти.

Эксперты уверены, что лайфхак с луковицей нельзя считать эффективным. Как пишет портал ДачаДекор, «изменение цвета происходит по причине наличия в плодовых телах особого фермента под названием тирозиназа», а «такой фермент содержат как некоторые съедобные, так и ядовитые виды».

По словам доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии Башкирского медицинского университета Гузель Биктимировой, «это абсолютная неправда» и «это заблуждение стоило жизни нескольким людям».

«Это связано с определенным строением грибов. То есть, если они относятся к каким-то классам, то они в принципе вызывают такую реакцию, ну скажем, йод с крахмалом реагирует. Это не о ядовитости говорит, а об определенном строении белка грибов. Не более того. Яд ни на цвет, ни на вкус, ни на запах мы не можем определить», — передает ее слова bash.news.

К слову, некоторые пользователи TikTok проверили лайфхак самостоятельно, добавив к обычным грибам мухоморы и сыроежки. Лук остался белым.

[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby?refer=embed” title=“@slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby [/link] @Slivkiby [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7267412802682768134?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivkiby [/link]

Чем опасны ядовитые грибы?

Ядовитые грибы могут вызвать серьезное отравление, которое иногда приводит к смерти.

Симптомы отравления могут включать в себя:

тошноту;

рвоту;

диарею;

головную боль;

головокружение;

слабость;

потерю сознания

и другие симптомы.

Некоторые ядовитые грибы могут повредить печень, почки и другие органы.

Поэтому очень важно быть осторожным при сборе грибов и уметь правильно определять их виды. Если вы подозреваете, что вы или кто-то из ваших близких отравился грибами, немедленно обратитесь к врачу.

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