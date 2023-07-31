Чем отмыть руки после маслят? Самое эффективное средство растёт у вас в огороде

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Опубликовано: 31.07.2023 09:39 , Обновлено: 31.07.2023

Существует серьёзная проблема, с которой сталкиваются все настоящие грибники, которые грибы не только собирают, но и чистят сами, не перекладывая эту скучную обязанность на супругов и других членов семьи - как отмыть руки после грибов? Особенно остро этот вопрос становится после того, как переберёшь корзинку-другую маслят - эти скользкие грибы окрашивают кожу на руках в коричневый или чёрный цвет и смыть въевшийся маслянистый налёт обычным мылом практически невозможно. Но есть простые народные способы, эффективность которых выше любой ядрёной химии.

Почему от маслят чернеют руки?

Руки могут почернеть не только от маслят, но и любых других грибов. Дело в том, что в грибах содержится большое количество железа. Попадая на ладони человека в процессе сбора или чистки грибов, железо вступает в реакцию с воздухом и в процессе окисления начинает темнеть, оседая и впитываясь в кожные покровы. Примечательно, что, опуская руки в воду, реакция процесс лишь усиливается, поэтому если просто попытаться вымыть руки водой, картина станет только печальнее.

Хуже всего дела обстоят с маслятами, потому что железа в соке этих грибов и в бесцветной слизи, покрывающей их шляпки, содержится больше, чем в других грибах.

Что сделать, чтобы руки не почернели от маслят?

Опытные грибники утверждают, что избежать чёрных следов на руках после сбора и чистки маслят, можно, позаботившись о защите заранее. Конечно, самым действенным средством защиты станут тонкие перчатки (например, медицинские). Однако, многим собирать и чистить грибы в перчатках неудобно, да и рвутся они достаточно легко, а менять по пять пар за один поход в лес крайне неудобно.

Однако, существует несколько народных советов, которые помогут избежать неприятного потемнения верхнего слоя кожи. Для этого опытные грибники рекомендуют:

смазывать руки за 20–30 минут до начала работы с грибами жирным кремом или любым растительным маслом;

перед походом в лес или непосредственно перед чисткой грибов провести ногтями по кусочку туалетного мыла - оно должно заполнить пространство под ногтями и защитить его от скапливающейся там грязи.

Как отмыть руки после маслят?

Если же избежать неприятных последствий работы с маслятами не удалось и руки всё же почернели, можно прибегнуть к народным способам очистки, зарекомендовавшим свою эффективность. Кто-то советует бежать за хозяйственным мылом, кто-то - за средством для снятия лака, а кто-то утверждает, что без жёстких мер с применением пемзы и даже мелкой наждачки не обойтись. Однако, опытные грибники утверждают, что если и бежать в таких случаях, то исключительно в свой огород.

Отмыть руки от маслянистого грибного налёта, по словам специалистов, помогут любые растения, в которых содержится большое количество кислоты, а именно:

ягоды с высоким содержанием витамина C, такие как клубника, земляника и облепиха;

щавель;

ревень;

помидор.

Что-то из этого списка почти наверняка есть в огороде любого дачника или сельского жителя, причём весь весенне-осенний сезон. Достаточно растереть ягоду или тот же помидор в руках, активно втирая в подушечки пальцев, которые, как правило, страдают больше всего, а затем ополоснуть руки водой, ещё раз вымыть с мылом и нанести крем, чтобы увлажнить кожу после воздействия кислоты.

В отсутствие свежих ягод можно также воспользоваться замороженными - их кислотность при заморозке не страдает, а если ничего из указанного выше растительного списка нет, можно сбегать в магазин за лимоном - этот тропический фрукт станет заменой нашему родному щавелю и помидорам.

Если же по каким-либо причинам природные средства очистки вам недоступны, можно, по совету некоторых опытных грибников, заменить их покупными -лимонной кислотой или уксусом.

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