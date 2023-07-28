Белорус собрал у отселенного из-за ЧАЭС поселка грибы и принес проверить на радиацию. Что показало?

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Опубликовано: 28.07.2023 17:06 , Обновлено: 28.07.2023

Грибник отнес 27 июля в центр гигиены и эпидемиологии боровики, которые он собрал недалеко от населенного пункта Дубецкое. Мужчина хотел проверить в них уровень радиации.

[info_b] Дубецкое — покинутый посёлок, входящий в Кормянский сельсовет Добрушского района Гомельской области Беларуси. Из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиационного загрязнения, в 1990-1992 годах жители были переселены в чистые места.[/info_b]

Проведенное исследование показало в грибах повышенный уровень радионуклидов (в 2,5 раза выше допустимого).

Специалисты рассказали, что с начала 2023 ода в Добрушском районе трижды фиксировали превышение радионуклидов в дарах леса. В первом случае это были лисички, во втором — черника, в третьем — белые грибы.

При этом в ведомстве отметили, что на территории Добрушского района повышенный уровень радиации в лесу фиксируется только на территории двух лесничеств Шабринского и Добрушского.

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Эпидемиологи напомнили, что очистка и термическая обработка грибов не избавит их от радиации. В Добрушском районном ЦГЭ посоветовали проверять дары лесы и отметили, что сделать это у них можно бесплатно.

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