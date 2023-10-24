Этот фрукт эксперты посоветовали есть на ночь. Заменит снотворное?

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Опубликовано: 24.10.2023 11:55 , Обновлено: 24.10.2023

Все мы знаем, как важен качественный сон для нашего здоровья и благополучия. Но что делать, если вы часто страдаете от бессонницы и не можете нормально выспаться? Оказывается, есть фрукты, которые могут помочь нам решить эту проблему.

Хотя от того, насколько хорошо вы спите, зависит множество факторов, например, количество физических нагрузок за день и уровень стресса, иногда сон может ускользнуть от нас без всякой причины.

Один из пользователей социальных сетей поделился вкусным лайфхаком, который может существенно помочь страдающим бессонницей.

Тиктокерша Эмма Ли утверждает, что употребление ананаса перед сном помогает ей “засыпать быстрее и спать намного крепче”, чем раньше. По ее словам, этот фрукт увеличивает выработку в организме гормона сна — мелатонина.

[link href=“https://www.tiktok.com/@emselement?refer=embed” title=“@emselement” target=“_blank” rel=“noopener”] @emselement [/link] I hope this helps for anyone who struggles with sleep ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sleeptips?refer=embed” title=“sleeptips” target=“_blank” rel=“noopener”] #sleeptips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foodasmedicine?refer=embed” title=“foodasmedicine” target=“_blank” rel=“noopener”] #foodasmedicine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/healthysleephabits?refer=embed” title=“healthysleephabits” target=“_blank” rel=“noopener”] #healthysleephabits [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/holisticnutrition?refer=embed” title=“holisticnutrition” target=“_blank” rel=“noopener”] #holisticnutrition [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foodishealing?refer=embed” title=“foodishealing” target=“_blank” rel=“noopener”] #foodishealing [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/insomniarelief?refer=embed” title=“insomniarelief” target=“_blank” rel=“noopener”] #insomniarelief [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/origineel-geluid-7167472374936324870?refer=embed” title=”♬ origineel geluid - Spotify songs” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ origineel geluid - Spotify songs [/link]

Пользу ананаса для сна подтвердил тренер по сну Макс Кирстен.

“Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает уровень мелатонина в мозге на 266%”, — отметил он.

Эксперт объяснил, что “триптофан (аминокислота, содержащаяся в ананасе) естественным образом повышает уровень мелатонина (гормона, сигнализирующего о начале сна) и серотонина в мозге, вызывая чувство успокоения, сонливости и расслабленности”.

[info_b]Утверждения тиктокерши и тренера по сну подтвердило и одно из исследований, опубликованное в Journal of Pineal Research. Согласно нему, через два часа после употребления ананаса у мужчин наблюдалось “значительное” повышение концентрации мелатонина в сыворотке крови.[/info_b]

Помимо мелатонина, ананас обладает высоким содержанием воды, что позволяет поддерживать нормальное функционирование организма во время сна.

Ананас также обладает противовоспалительными свойствами, помогая облегчить боль, подчеркнул специалист. Этому способствует фермент бромелайн, содержащийся во фрукте.

“Если дискомфорт или боль, вызванные воспалением, мешают вам спать, то противовоспалительное действие бромелайна может помочь улучшить общий комфорт и качество сна”, — заявил Макс Кирстен.

Однако, подчеркнул экспертсамо по себе употребление ананаса вряд ли окажет “значительное” влияние на ваш сон. По его словам, любые положительные эффекты, которые вы увидите, скорее всего, будут “постепенными и связанными с общим самочувствием”.

Он посоветовал использовать и другие натуральные средства для сна, в том числе теплое молоко и ромашковый чай перед сном.

Не только ананас

К слову, исследования выяснили, что аналогичное действие оказывают апельсины и бананы.

“Эти данные свидетельствуют о том, что потребление тропических фруктов увеличивает концентрацию мелатонина в сыворотке, а также повышает антиоксидантную способность сыворотки здоровых добровольцев пропорционально уровням мелатонина в сыворотке”, — сказано в заключении к работе.

Кстати, среди прочего, бананы большое количество калия и магния — натуральных миорелаксантов, которые помогут вашему телу чувствовать себя более комфортно и подготовиться ко сну, пишет Ajc.com.

А ранее Телеграф писал, что китайские ученые назвали киви полезным для сна. Согласно исследованию, его нужно съедать за час перед тем, как вы ляжете в кровать.

Также специалисты говорят, что уснуть помогут темная листовая зелень, орехи, семена, цитрусовые, помидоры и цельные зерна.

Ученые рассказали, какой фрукт надо есть за час для хорошего сна