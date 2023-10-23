Этот дешёвый корнеплод заменит имбирь и лимон в сезон простуд. Как приготовить эффективный сироп от кашля?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.10.2023 07:58 , Обновлено: 13.11.2024

Что приходит на ум, когда мы осенью решаем приобрести какие-то натуральные продукты для укрепления иммунитета? Наверняка, большинство решит приобрести лимон или имбирь, чтобы добавить в чай. Но есть и более бюджетная альтернатива, которая станет не просто вкусной добавкой к чаю, а в некоторых случая может заменить дорогостоящие сиропы от кашля и популярные (но в большинство своём бесполезные) иммуностимуляторы.

Большинство из нас на этот неприметный корнеплод, наверняка, не обращает внимания на осенних сельхозярмарках. И напрасно! Ему всегда находилось место на огородах наших бабушек, ведь лучшего народного средства от простуд по осени и не придумаешь!

Чёрная редька - это один из тех традиционных для Беларуси овощей, история которого затерялась в глубине веков. По версии некоторых историков, на Руси чёрная редька появилась ещё в XIV веке и с тех пор - до изобретения антибиотиков и противовирусных препаратов - именно её, а не заморские лимоны или имбирь, наши предки использовали для укрепления организма в период сезонных простуд. Почему бы и нам не воспользоваться рецептами бабушек, веками доказывавшими свою эффективность? Тем более, что стоит этот несправедливо забытый многими корнеплод осенью в разы дешевле тех же лимонов и имбиря.

Сейчас редьку в магазинах можно найти всего по 1,79 рубля за кило (ориентировались на цены сервиса e-dostavka), тогда как килограмм заморских лимонов обойдётся минимум в два раза дороже (по 3,95 рубля), не говоря уже об имбире, цена на который сегодня доходит до 22 рублей за кило.

[info_b]Чёрная редька - двухлетнее овощное растение из семейства Капустных. Его сочная мякоть горьковата на вкус и напоминает по остроте лук и хрен. На кухне большинство кулинаров отдаёт предпочтение её ближайшим родственникам – зеленой (маргеланской) редьке или белой зимней редьке с более мягким, пикантным привкусом без горечи. Однако, ценность для здоровья у чёрной редьки в разы выше.

В черной редьке оптимально сбалансированный витаминный комплекс. В ней присутствуют витамины В1, В2, В5, В6, С, РР, Е, К, А, бета-каротин. Также в ней содержится аллиловое горчичное масло, которое и придаёт корнеплоду остроту и характерный горчичный запах и очень сильным бактерицидным действием.

Кроме того, в химическом составе горькой редьки присутствуют такие вещества как сульфорафан, метилмеркаптан, синальбин, а макро- и микроэлементы представлены калием, натрием, кальцием, железом, магнием, йодом, фосфором.[/info_b]

Как приготовить сироп от кашля из редьки?

Для того, чтобы приготовить сироп из чёрной редьки, понадобится лишь ещё один, также натуральный ингредиент – мёд. В сочетании с мёдом сок редьки станет эффективным средством от кашля в сезон простуд и природным бустером для иммунитета в межсезонье.

Саму редьку следует тщательно вымыть, чтобы на ней не осталось песчинок и грязи. Затем следует срезать хвостик и шляпку и вырезать часть мякоти, а на стенках сделать несколько надрезов, чтобы сок лучше выходил из корнеплода. Заполнить сердцевину мёдом, поместить редьку в баночку для устойчивости и оставить настаиваться минимум на 4-6 часов (удобно делать это на ночь – к утру сироп будет готов к употреблению).

В результате корнеплод пустит сок, который, смешиваясь с мёдом, превратится в эффективное лекарство от кашля. Принимать его рекомендуют по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды .

Можно и ускорить процесс - нарезать мякоть редьки на небольшие кубики и смешать их в баночке с мёдом - так процесс выделения сока пойдёт быстрее и уже через час у нас будет готова партия эффективного натурального сиропа от кашля.

Чем ещё полезен сок редьки, а кому он противопоказан?

По словам специалистов, помимо благотворного влияния на разжижение и выведение мокроты при бронхитах, сок чёрной редьки, который считается действенным природным антибиотиком, обладает следующими лечебными свойствами:

оказывает на организм общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие;

выводит из сосудов “плохой” холестерин;

помогает выведению солей и лишней воды;

улучшает работу ЖКТ, оказывая легкий слабительный эффект;

снижает артериальное давление.

Впрочем, как у любого продукта (и любого лекарственного средства), есть у чёрной редьки и противопоказания. Её не рекомендуется принимать:

людям с заболеваниями ЖКТ, в частности, при гастрите с высокой кислотностью и язвой, особенно в стадии обострения, при колите и повышенном газообразовании;

после инфаркта, органических заболеваний сердца и сосудов (для таких людей принимать сок редьки можно только после консультации с врачом и под его наблюдением);

пациентам с мочекаменной болезнью и другими нарушениями в работе мочеполовой системы и с диагностированными воспалительными процессами в почках.

с осторожностью принимать людям, склонными к аллергическим реакциям.

Лучшее средство от простуды и гриппа? Пришла пора каждой белорусской семье заготовить чесночный сироп

Ранее Телеграф рассказывал, какие пять продуктов следует включить в свой рацион осенью каждому белорусу, чтобы укрепить организм в сезон простуд и как приготовить натуральную антипростудную бомбу - сироп из чеснока.

Не только чеснок и лимон. Какие 5 продуктов необходимо есть осенью каждому белорусу?