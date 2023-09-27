Что будет, если принять просроченное лекарство? Эксперты объяснили, опасно ли это

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Опубликовано: 27.09.2023 08:00 , Обновлено: 26.09.2023

Многие люди не проверяют даты на лекарствах из своей домашней аптечки. Некоторые хранят таблетки или мази месяцами, а кто-то даже годами. Эксперты рассказали, что происходит с лекарством, срок годности которого истек, и может ли оно причинить вред.

“Не значит, что будет ядовит”

Как отметила польский химик Сильвия Панек, которая работала в отделе контроля качества фармацевтической компании, «сроки годности — это не прихоти производителей».

По ее словам, количество активного вещества в лекарствах обычно со временем уменьшается.

«К концу срока годности его количество будет наименьшим. Поэтому действие препарата может быть немного слабее», — рассказала специалист.

И добавила, что “при этом эти активные вещества не испаряются”. А что же тогда с ними происходит? Сильвия Панек объяснила, что они могут распадаться на другие вещества, и тогда “появляются примеси”.

«Конечно, дело не в том, что на 28-й день после открытия сироп все еще в порядке, а на 29-й он будет ядовит», — успокоила эксперт.

Кроме того она напомнила, что не менее важен и способ хранения лекарства. Большинство лекарств следует хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

«Если вы открыли сироп в жаркий день и оставили его на кухонной стойке под ярким солнцем, стоит помнить, что вы хранили его неправильно», — отмечает он.

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“Непоправимый вред”

Тем временем врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы, группы компании Инвитро Екатерина Терентьева заявила, что “лучше не рисковать” и не использовать препараты после окончания срока годности:

“Особенно это касается противосудорожных средств, средств, купирующих приступы ишемии и стенокардии, антикоагулянтов, если есть риск тромбообразования, бронхолитиков и спазмолитиков, кардиотонических и антиаритмических, препаратов для стабилизации функции щитовидной железы, успокаивающих и снотворных средств, оральных контрацептивов, адреналина, инсулина, антибиотиков и других”.

Она также отметила, что просроченные лекарства “могут оказаться неэффективными” и добавила, что они также “могут нанести непоправимый вред здоровью из-за изменения их химического состава”.

Врач назвала некоторые последствия:

аллергическая реакция;

отравление;

усиление инфекции;

нарушения работы сердца;

зрительные нарушения.

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