Эксперты рекомендовали всем убрать это с кухни. Учёные нашли неожиданный рассадник бактерий

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Опубликовано: 19.09.2023 08:29 , Обновлено: 19.09.2023

У каждого из белорусов дома есть хотя бы одна разделочная доска. И в большинстве случаев - это пластик. Новые исследования показали, что такие доски опасны для здоровья. А на что заменить?

По мнению ученых, худший выбор на кухне — пластиковая разделочная доска. Хотя производители соблазняют белорусов небольшой ценой, богатством узоров и расцветок и форм, а также обещанием легкой чистки, пластиковая доска может быть опасна для здоровья.

Недавние исследования подтвердили, что использование пластиковых досок имеет больше негативных последствий. Ученые из Государственного университета Северной Дакоты (США) доказали, что при использовании пластиковой доски в пищу попадает микропластик, что может иметь очень серьезные последствия для нашего здоровья.

Американские исследователи провели свой эксперимент на мышах. И оказалось, что в течение года мы можем съесть около 50,7 граммов микропластика вместе с едой, нарезанной на пластиковых досках. Их работа также показала, что микропластик может проникать через плаценту в плод мышей. В долгосрочной перспективе микропластик, содержащий, среди прочего, вредный бисфенол А (BPA), фталаты и формальдегид могут привести к преждевременному половому созреванию у молодых людей, нарушениям фертильности у мужчин, ожирению и даже раку, сделали вывод эксперты.

Какие разделочные доски выбрать?

У всех типов досок есть свои плюсы и минусы. Учёные больше всего рекомендуют доски из натуральных материалов, таких как дерево или бамбук. Однако о них необходимо должным образом заботиться. Если не защищать и не мыть их должным образом, они могут стать питательной средой для бактерий.

Стеклянные и керамические плиты не требуют такого внимания, поскольку устойчивы к истиранию и не повреждаются при резке. Вы должны быть осторожны при их использовании, потому что их поверхность скользкая и менее удобная в использовании. Кроме того, на таких досках ножи быстрее тупятся. Но и бактериям на них приходится несладко.

Как ухаживать за кухонным досками?

Кроме выбора подходящей разделочной доски, также важно помнить о правильном уходе за ней. Вот несколько советов для поддержания гигиены разделочной доски:

Мойте доску с горячей водой и моющим средством после каждого использования.

Регулярно обрабатывайте доску антисептиком или уксусной кислотой, чтобы убить бактерии.

Периодически промывайте доску раствором из 1 части воды и 1 части перекиси водорода для дополнительной дезинфекции.

Периодически обновляйте разделочную доску, особенно если она старая и изношенная.



Ранее Телеграф сообщил, что разделочная доска есть, наверное, в каждом доме, и большинство людей использует ее одинаково. Поэтому мало кто знает, почему отверстие в доске можно применять не только как ручку. Эта скрытая функция значительно упрощает приготовление пищи.

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