Что такое "попкорновые мозги"? Невролог объяснила, как понять, есть ли у вас этот синдром

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.12.2024 11:42 , Обновлено: 13.12.2024

Вероятно, если бы наши предки попали в современный мир, то оказались бы шокированы количеством информации и скоростью, с которой люди пытаются её воспринять. Бесконечные ленты социальных сетей, идущий фоном телевизор, компьютер… Такая нагрузка на мозг, по словам специалистов, не проходит бесследно и чревата трагическими последствиями. Уже сейчас в врачебной среде говорят "попкорновых мозгах" у многих современных людей. Что это такое и как проверить, есть ли такой синдром у вас?

По словам невролога Ольги Мильчарек, огромное количество изображений и информации, которые “бомбардируют” человеческий мозг ежедневно, не то с чем он в состоянии справиться, и со временем его работа и поведение меняются.

“Постоянное наводнение мозга новой информацией, звуками, изображениями и другими стимулами означает, что он не только постоянно стимулируется, но и в каком-то смысле упирается в стену — он настолько перегружен, что больше не может воспринимать и просто ‘зависает’, - объяснила доктор.

По этой причине человек всё чаще сталкивается с тем, что не воспринимает то, что читает, или вообще не думает об этом. Появляются трудности с концентрацией внимания, выполнением и завершением повседневных задач. Часто человек просто теряет интерес к тому, что делает. В результате запоминать информацию не получается, и ухудшается обучаемость.

Это, в свою очередь, приводит к другим расстройствам, таким как головные боли, проблемы с засыпанием, бессонница, даже снижение иммунитета или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

“В настоящее время много говорят о так называемом взрослый СДВГ. Есть мнения, что это заболевание, которое не диагностировали в детстве. Исследования показывают, что это не совсем так. Отвлеченное внимание, трудности с концентрацией внимания и быстрая скука, составляющие суть этого заболевания, могут быть результатом очень интенсивной цифровой стимуляции, которой мы подвергаемся годами”, - рассказала Ольга Мильчарек изданию Мedonet.

[info_b]Ольга Мильчарек, невролог, нейрофизиолог, доктор медицинских наук и доцент кафедры детской нейрохирургии Института педиатрии Медицинского колледжа Ягеллонского университета в Кракове.[/info_b]

Часто опаздываете и не можете сосредоточиться? Эти 15 симптомов могут указывать на неожиданный диагноз

Что такое “попкорновый мозг”?

Термин «попкорновый мозг» впервые был употреблён канадским исследователем Дэвидом Леви в 2011 году. Он описал ситуацию, когда мысли человека и его внимание постоянно и быстро перескакивают с одной темы или задачи на другую, не останавливаясь ни на одной.

Леви сравнил это явление с неконтролируемым и хаотичным взрывом зёрен попкорна.

По словам экспертов, синдром «попкорнового мозга» наблюдается всё чаще, и в современных реалиях врачи всё больше склоняются к мысли, что это явление приобрело характер «эпидемии».

По словам Ольги Мильчарек, многие способствуют укоренению этого синдрома у себя неосознанно. Во многом это связано с гормонами счастья: серотонином и дофамином, которыми человек “подзаряжается”, когда интенсивно потребляет контент из интернета. Этому, к слову, способствуют картинки и видео, изображающие красивые места, еду, счастливых, идеальных людей в социальных сетях.

«В результате реальный мир, который уже не так привлекателен, перестаёт нас интересовать, он перестаёт нам нравиться, и получать от него удовольствие становится сложнее. Гормоны счастья перестают выделяться, люди начинают чувствовать тревогу, страх, чаще страдают от плохого настроения. Появляются депрессивные состояния и очень сильная потребность дотянуться, например, до телефона и «подзарядиться» раздражителями, которые доставят нам удовольствие», — рассказала эксперт.

Она отметила, что в какой-то степени такое поведение похоже на пристрастие к наркотикам, улучшающим настроение.

“Поэтому мы ищем новые стимулы, новые впечатления, которые снова заставят мозг «кайфовать». Однако со временем стимулов становится так много, что мозг уже не в состоянии собрать их все воедино, и возникает лавина проблем”, - объяснила невролог.

Так, у некоторых людей развивается повышенная чувствительность к раздражителям, например, звукам, избытку света (сенсорные расстройства).

Например, когда такой человек входит в переполненный автобус, у него может возникнуть ощущение, будто “в мозгу все скачет”, и он спешит покинуть транспорт. У большинства таких пациентов развивается бессонница.

Другие идут в противоположном направлении и постоянно ищут дополнительных и все более сильных ощущений. По словам Мрочек, это создает благоприятные условия для возникновения таких зависимостей, как экстремальные виды спорта, азартные игры или татуировки.

“С проблемой сталкиваются не только те, кто постоянно просматривает профили в социальных сетях, но и те, кто “пилит контент” чуть ли не каждый час своей жизни и делится им в социальных сетях. Вероятно, это тоже своего рода зависимость. И такие люди тоже страдают синдромом «попкорнового мозга». Более того, сложение этих взаимосвязей не совсем корректно ни с неврологической, ни с психиатрической точки зрения”, - рассказала доктор.

«Забываю ее применять» — TikTok-блогер посоветовал японскую методику тем, кто забывает выключить утюг или духовку. Не все подписчики согласились

Как проверить есть ли у вас синдром “попкорнового мозга”?

Чтобы определить, есть ли у вас этот синдром, обратите внимание на свою способность концентрироваться на задачах. Если вы часто отвлекаетесь, меняете занятия и испытываете трудности с сосредоточением, вероятно, вам свойственны проявления этого синдрома.

“Самый быстрый тест на диагностику “попкорнового мозга” — это посмотреть, как долго вы можете прожить, не глядя в телефон, и как вы себя при этом чувствуете. Исследования показывают, что пациенты с сильной зависимостью не могут прожить без цифровых устройств более 20 минут, у них развивается страх, тревога и даже чувство угрозы. Когда они, наконец, тянутся к телефону, все исчезает, их наполняет умиротворение и чувство безопасности (сигналы о том, что в мозгу работают серотонин и дофамин). Как будто, дотянувшись до телефона, приняли очередную дозу лекарства”, — рассказала эксперт.

Увидеть, как работает “попкорновый мозг”, можно, понаблюдав за некоторыми людьми во время просмотра кино

Люди с “попкорновым мозгом”, по словам эксперта, не могут посмотреть фильм целиком. Им быстро становится скучно, они начинают нервничать во время просмотра: встают, едят, выходят, постоянно что-то просматривают на своих телефонах.

Чем опасны “попкорновые мозги”?

По словам экспертов, интенсивный цифровой прогресс, вероятнее всего, приведёт к преждевременнему «старению мозга».

«Наша жизнь будет только ускоряться, и хотя мы сможем омолодиться физически, мы будем стареть эмоционально и умственно быстрыми темпами. Потому что такая сильная стимуляция мозга, сопутствующий стресс и умственная усталость значительно ускоряют потерю клеток мозга», — рассказала Ольга Мильчарек.

По её словам, уже сейчас врачи диагностируют нарушения внимания и концентрации у большого количества детей. Такие дети, как правило, имеют трудности с конструктивным мышлением, не знают, что читают или смотрят, не могут воспроизвести материал.

Ученые назвали верный способ понять, что перед вами психопат. На что обратить внимание?

Как бороться с синдромом “попкорнового мозга”?

Единственным способом бороться с проблемой, по мнению специалистов, является ввод ограничений. Чаще делать так называемый “цифровой детокс”.

Например, можно включить функцию оповещения с таймером в телефоне, которая будет уведомлять, сколько времени вы провели перед экраном. Стоит сократить его, желательно до часа в день.

“Также можно выработать простую и приятную привычку — время от времени смотреть в окно и задерживать взгляд на две-три минуты. Прогулки, поездки и всевозможные контакты с природой – тоже отличная идея. Все это поможет нашему мозгу замедлиться и наконец отдохнуть”, — резюмировала доктор.

Ранее Telegraf.news писал о том, присутствие домашних животных рядом с человеком может оказывать целительное воздействие на здоровье человека, наверняка приходилось слышать многим. Рассказываем, в борьбе с какими диагнозами может помочь домашняя кошка и какая из них может стать хорошим “терапевтом”.

Когда нужно завести кошку? Вот какие заболевания поможет преодолеть этот питомец