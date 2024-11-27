"Забываю ее применять" - TikTok-блогер посоветовал японскую методику тем, кто забывает выключить утюг или духовку. Не все подписчики согласились

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Опубликовано: 27.11.2024 13:17 , Обновлено: 27.11.2024

В эпоху информационного переизбытка и медийного пресыщения забывчивость стала бичом многих людей. Ситуации, когда не можешь вспомнить, запер ли дверь, и где положил телефон, уже совсем не редкость, и это не может не вносить стресс в спокойную и размеренную жизнь. Один из пользователей TikTok рассказал о способе, который призван помочь избежать этой проблемы — японской системе Shisa Kanko. Как работает?

Пользователь с ником ys.sultan.life в TikTok признался, что постоянно страдал от того, что не мог вспомнить, закрыл ли дверь, выключил ли утюг и куда положил пульт от телевизора. Но существует древний японский метод, который позволяет избежать этой проблемы.

“Попробуйте технику японских железнодорожников Shisa Kanko — «укажи и озвучь». Этой технике уже более 100 лет, и она доказала свою эффективность. Суть в том, что после совершения действия вы указываете на объект и озвучиваете, что сделали. Например, закрыли дверь, показали на неё и сказали вслух: «Я закрыл дверь». Это помогает включить медленное мышление, и вы точно это не забудете”, - рассказал автор видеоролика.

Многие пользователи соцсети посчитали такой метод достойным внимания, но некоторые он показался нелепым.

“Не знала про этот метод, но постоянно им пользуюсь. Как-то сама придумала говорить себе, что сделала”, - рассказала одна из пользовательниц.

“Я знаю эту технику, беда в том, что я забываю её применять”, - признался один из комментаторов.

“В принципе, здОрово. Но если везде и слишком часто применять эту технику, то двери санитары будут закрывать за вас сами. И окна тоже”, - пошутил кто-то.

Что за система Shisa Kanko и почему она работает?

В начале XX века в Кобе в офисе железнодорожной компании впервые была внедрена система Shisa Kanko, специально разработанная для сотрудников станции, которые ежедневно сталкиваются с большой ответственностью и стрессом.

Всё, что нужно делать, это указывать пальцем и проговаривать вслух каждую важную выполненную операцию.

Посмотрели на показания датчиков? Укажите на них и произнесите вслух цифру, которую видите. Поезд прибыл на станцию? Проверьте, свободна ли платформа, указав на неё пальцем и проговорив действие вслух.

Надо признать, что изначально новшество не вызвало большого энтузиазма среди железнодорожников. Указания с помощью жестов и речевых команд выглядели глупо и казались абсурдными. Однако со временем скептики начали осознавать её эффективность.

Благодаря внедрению Shisa Kanko количество ошибок на рабочих местах уменьшилось на 85%.

Благодаря внедрению Shisa Kanko, количество ошибок на рабочих местах уменьшилось на 85%.

Сегодня железнодорожная отрасль в Японии одна из самых безопасных в мире, и не в последнюю очередь это стало возможным благодаря практике Shisa Kanko. Кондукторы и работники железнодорожных станций, которые в белых перчатках указывают пальцами на всё, что делают, и разговаривают “сами с собой”, теперь неотъемлемая часть японской железнодорожной сферы.

Практика вполне применима и к обычной жизни, хотя нужно время, чтобы привыкнуть к ней. Возможно, кто-то, наблюдая со стороны, также сочтёт это зрелище смешным, но вы убедитесь, что это полезно и работает, если начнёте практиковать.

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Какие ещё лайфхаки могут помочь не забывать?

Шведский мнемонист и создатель курсов и приложений по усовершенствованию памяти Идрис Зогай отметил, что главная причина, по которой люди забывают о тех или иных мелочах, вроде выключенной духовки или незапертой двери, заключается в том, что они выполняют эти действия “на автопилоте” или пытаются делать несколько дел одновременно.

«Поскольку вы выполняете задачу на автопилоте, мозг не фокусируется на ней так сильно, как на более насущных проблемах, например, опоздании на работу», — объяснил Идрис Зогай.

По его мнению, сделать процессы более осознанными поможет включённость в процесс решения конкретной задачи.

«Лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить забывчивость, — это быть осознанным и концентрироваться на каждой задаче, которую вы выполняете, чтобы убедиться, что вам не придется бежать назад, чтобы проверить, закрыта ли ваша дверь!» — заявил эксперт.

Для того чтобы запомнить происходящее, его также можно сопроводить каким-то запоминающимся ритуалом. Это может быть что угодно: станцевать джигу, сделать кружение или даже подпрыгнуть. Это остановит вас от автопилота и заставит думать о том, что вы делаете. В результате, когда вы будете в часе езды от города, вы сможете избежать паники, потому что вспомните, что сделали что-то необычное, когда, например, запирали дверь.

Пользователи под видео поделились своими методами, которые помогают справляться с забывчивостью.

“Еще вариант — использовать левую руку. Это неудобно, но запоминается”.

“Мой метод другой: нужно прописать на бумажке, мозг помнит пропись”, — выдвинул свой вариант еще кто-то.

“Я на выходе озвучиваю: газ, свет, ключи, мобила. Работает”, — рассказала про свой метод еще одна пользовательница.

“Лучше другая техника: после действия сделать что-то дурацкое или издать какой-то звук. Я подпрыгиваю или мяукаю”, — написал один из подписчиков.

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