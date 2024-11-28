Ученые назвали верный способ понять, что перед вами психопат. На что обратить внимание?

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Опубликовано: 28.11.2024 11:07 , Обновлено: 28.11.2024

Австралийские учёные провели новое исследование и выяснили, что людей, обладающих ярко выраженными психопатическими чертами, объединяет ещё один неочевидный признак. Вы наверняка могли замечать его у некоторых людей из своего окружения или даже у себя.

Психологи Стефани К. Гудхью и Марк Эдвардс из Австралийского национального университета в Канберре провели ряд экспериментов с участием более 200 добровольцев из Великобритании и выявили ключевой признак, указывающий на вероятную психопатию.

Оказалось, что те, кто набрал высокие баллы по шкале психопатии, испытывают трудности в регулировании фокуса внимания, то есть они лучше видят общую картину, а не мелкие детали.

«Существует множество измерений психопатических черт личности, включая эгоцентричность, бессердечность, импульсивность и антисоциальное поведение. Наши результаты показывают, что люди, демонстрирующие более высокий уровень импульсивности и антисоциального поведения, испытывают трудности с регулированием фокуса своего внимания», — рассказали учёные.

В социальной ситуации — будь то совещание в офисе или посиделки в пабе — это означает, что психопаты быстро теряют интерес к тонким деталям или вообще с трудом их замечают.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, ученые сосредоточились на трех чертах психопатии: антисоциальности, эгоцентризме и черствости.

Чтобы провести два эксперимента, исследователи отобрали 236 участников в возрасте от 18 до 40 лет, проживающих в Великобритании, которым было предложено принять участие через компьютер.

Их психопатические черты измерялись с помощью шкалы самооценки психопатии Левенсона (E-LSRP), опросника, состоящего из 26 утверждений, с которыми участники должны были согласиться или не согласиться.

Исследователи оценили «ширину внимания» людей, то есть то, насколько хорошо они умеют мысленно обрабатывать «глобальную» и «локальную» информацию, где локальная информация представляет собой более мелкие детали, а глобальная информация — более общую картину.

Чтобы определить широту внимания, участникам были предъявлены стимулы Навона — изображения, состоящие из большой буквы, составленной из нескольких более мелких букв.

Например, одно из изображений Навона представляет собой большую букву T, состоящую из множества гораздо меньших букв E.

Участникам эксперимента предлагалось увидеть изображение и назвать первую букву, быстро нажав соответствующую клавишу на клавиатуре.

Если они замечали большую букву, это означало, что у них «широкий» диапазон внимания, то есть они фокусировались на общей картине.

Между тем, если они видели маленькую букву, это говорило о том, что у них «узкий» диапазон внимания, то есть они склонны фокусироваться на мелких деталях.

В целом команда не выявила связи между широтой внимания и тремя чертами психопатии.

Однако исследователи обнаружили «явные доказательства» того, что одна из психопатических черт — антисоциальность — связана с более быстрым расширением внимания.

Другими словами, люди, набравшие больше баллов по шкале антисоциальности, также имели тенденцию быстро расширять поле зрения, чтобы увидеть общую картину.

Таким образом, в социальной ситуации антисоциальные психопаты могут постоянно оценивать окружающую обстановку, упуская из виду тонкие детали.

Напротив, команда не обнаружила заметных связей между двумя другими психопатическими чертами — эгоцентризмом и черствостью — и расширением или сужением внимания.

Это означает, что тенденция видеть общую картину может быть свойственна только психопатам, имеющим сильную тенденцию к антисоциальному поведению.

Команда признает, что их группа добровольцев была небольшой, но надеется, что большая выборка людей со всего мира позволит повторить или расширить новые результаты.

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Кто такие психопаты и как ещ1 их можно распознать?

Герои-психопаты из кино: "Талантливый мистер Рипли" и "Американский психопат"

[info_b]Психопатия — это расстройство личности, которое поражает около одного процента населения и характеризуется антисоциальным поведением и крайним отсутствием эмпатии или раскаяния.[/info_b]

Образ психопатов был неоднократно представлен в кино. Например, можно вспомнить Патрика Бейтмана из «Американского психопата», в исполнении Кристиана Бэйла, и Тома Рипли из «Талантливого мистера Рипли», которого сыграл Мэтт Дэймон, а также других персонажей в различных экранизациях истории.

Как правило, люди, которых называют психопатами, демонстрируют такие черты характера, как антисоциальное поведение, лживость, безответственность, эгоцентризм, черствость и отсутствие раскаяния или сочувствия.

Психопаты считаются носителями тяжелой формы антисоциального расстройства личности, которое может проявляться как в редких случаях плохого поведения, так и в неоднократном нарушении закона и совершении тяжких преступлений.

В целом психопаты проявляют различные черты в зависимости от своего расстройства.

К общим признакам относятся поверхностное обаяние, преувеличенное представление о собственной значимости, потребность в стимуляции и импульсивность, патологическая лживость, способность манипулировать другими, а также отсутствие раскаяния и сочувствия.

Однако, несмотря на распространенное мнение, не все психопаты становятся убийцами.

Эксперты утверждают, что люди обычно находят психопатов интригующими, но не могут объяснить, почему. Это объясняется неадекватным поведением, поскольку психопаты склонны прибегать к многочисленным действиям, чтобы обмануть других или имитировать нормальные реакции, иногда быстро меняя свои взгляды и реакции.

Также психопаты иногда склонны демонстрировать неубедительные эмоциональные реакции , допуская ошибки, связанные с тоном голоса или языком тела.

Это может быть связано с тем, что они не способны понимать такие эмоции, как страх и любовь, но могут их имитировать.

Помимо вышеупомянутого исследования существуют и другие расследования вопроса признаков психопатии. Так, например, одно из предыдцщих исследований психопатии показало, что самые ярые психопаты держат голову неподвижно во время разговора, возможно, для того, чтобы скрыть подсказки о своей личности.

Другое недавнее исследование показало, что люди способные переносить более сильную боль, с большей вероятностью являются психопатами.

Как правило, «эмоции» психопатов поверхностны и недолговечны, и в их проявлении есть скрытый манипулятивный мотив. Они обычно демонстрируют невероятную способность манипулировать другими и иногда получают от этого удовольствие.

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