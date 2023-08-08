ВСУ захватили плацдармы на левом берегу Днепра - The Moscow Times

Опубликовано: 08.08.2023 16:02 , Обновлено: 08.08.2023

Украинская армия наращивает активность в Херсонской области, создавая плацдармы на Днепре, чтобы подготовить наступательные операции, которые замедлились после подрыва дамбы Каховского водохранилища.

Источники издания утверждают,что один из плацдармов был захвачен ВСУ на левом берегу Днепра в селе Казачьи Лагери, примерно в 150 км от Херсона.

«Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных катеров», — сообщил корреспондент Bild Юлиан Репке. По его словам, на берег высадились экипажи семи лодок, в которых было около 50 человек.

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Захват плацдарма подтвердили и так называемые военкоры. Так, автор тг-канала «Тринадцатый» написал, что ранее с участка сняли подразделения ВДВ и оставили мобилизованных. В результате украинская армия прорвала первую линию обороны и продвинулась на 800 метров.

О захвате участка Казачьи Лагери сообщил и канал «Романов Lite»: «Имеется удобный участок, который может использоваться противником для переброски сил и техники, <…> и находится на самом коротком плече для перерезания трассы E58». «Рыбарь» тоже подтвердил наличие очередного захваченного участка на Херсонском направлении.

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Возможно, это третий плацдарм для высадки десанта и переброски техники. Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что ВСУ заняли позиции к северу от Олешек (в 7 км от Херсона) на трассе Е97, также у украинских военных был плацдарм под Антоновским мостом.

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