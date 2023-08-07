Украина нанесла серьезный удар по логистике России - ISW

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Опубликовано: 07.08.2023 09:23 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские войска на выходных нанесли удаленные ракетные удары по мостам на занятых Россией украинских территориях. Разрушениям подверглись мосты в Чонгаре и Геническе, связывающих Крым с материковой Украиной.

Украинские атаки на два ключевых моста, соединяющих оккупированный Крымский полуостров с оккупированной Россией Херсонской областью, “вероятно, приведут к значительным сбоям в логистике” для российских военных, говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники распространили изображения, показывающие “значительный ущерб” Геническому мосту и высокую точность украинских ракет, предоставленных Западом. Мост в Чонгаре тем временем получил “незначительные повреждения”, согласно видеозаписям, опубликованным российскими источникам.

Неясно, как быстро российские власти смогут отремонтировать мост в Чонгаре, и столь же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля. На устранение повреждений моста через Генический пролив российским чиновникам, вероятно, потребуется значительно больше времени.

Теперь маршруты поставок для военных, которые россияне будут вынуждены использовать, находятся ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях в пределах досягаемости артиллерии с удерживаемого украинцами западного берега реки, сообщили в ISW.

Российские войска, вероятно, могут снизить риски от украинского неприцельного огня в этом районе, используя более медленные и менее эффективные деревенские дороги … но ценой более медленной и сложной логистики.