Минска-3 не будет? Россия попросила о прекращении огня в Украине. У Зеленского ответили

Опубликовано: 07.08.2023 14:52 , Обновлено: 07.08.2023

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 7 августа заявила, что ее страна просит о прекращении боевых действий на территории Украины. По ее словам, западные страны также должны прекратить поставки вооружений Киеву.

“Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями”, — заявила Захарова.

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В Киеве косвенно ответили ей. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 7 августа, комментируя итоги саммита в Саудовской Аравии, что ВСУ не остановят бои до тех пор пока Россия не покинет территорию Украины.

“Единственный базовый «переговорный фундамент – это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас», дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой «Минск-3» продолжит войну в будущем”, - заявил советник главы ОП Подоляк.

Ранее стало известно, что Владимир Путин согласился посетить Турцию а конце августа, где Тайип Эрдоган намерен предложить РФ прекращение огня и начало мирных переговоров, сообщила газета Hurriyet.

Ранее Телеграф сообщил, что Китай, принявший участие в мирных консультациях по Украине в Саудовской Аравии, дал понять Европе и Украине, что он “не с Россией” и готов к компромиссам. Об этом сообщил ряд изданий, таких как Reuters и The Financial Times (FT).

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