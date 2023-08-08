Россия обстреляла "Искандерами" жилые дома и гостиницу в Покровске на Донбасе – 7 погибших, 67 раненых

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Опубликовано: 08.08.2023 08:09 , Обновлено: 04.07.2024

Вечером 7 августа российские войска обстреляли ракетами "Искандер" город Покровск в Донецкой области Украины. Под обстрел попали частный жилой сектор, жилые многоэтажки и гостиница. В результате погибли семь человек, число раненых к утру 8 августа достигло 67 человек.

По данным украинских СМИ, из семи погибших – пять гражданских лиц, один военный и один спасатель, замначальника Главного управления по реагированию на ЧС спасательной службы Донецкой области полковник Андрей Омельченко.

Среди пострадавших, по данным украинских СМИ, также много гражданских - 29 человек, включая двух детей 2006 и 2012 года рождения. Также в результате ракетного обстрела пострадали ещё 7 спасателей, 29 сотрудников полиции и 2 военных, сообщил телеграм-канал “Политика Страны”.

Видео с места попадания ракеты в жилую многоэтажку в Покровске, который находится примерно в 40 километрах от нынешней линии фронта, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале. Комментируя очередной обстрел Донбаса, он подчеркнул, что России придётся “отвечать за все, что она натворила в этой страшной войне”:

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Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска нанесли в общей сложности 7 ракетных и 42 авиационных удара, совершили 66 обстрелов из реактивных систем по группировкам украинских войск и населенным пунктам, которые привели к жертвам среди гражданского населения, разрушениям жилых домов и повреждению объектов инфраструктуры.

Фото последствий удара по Покровску опубликовало также МВД Украины и местные паблики:

В России ракетный удар по Покровску не комментировали.