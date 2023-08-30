ВСУ прорвали «линию Суровикина» - Bild
Корреспондент Bild Юлиан Репке, ссылаясь на подтвержденные геолокацией спутниковые снимки, утверждает, что ВСУ прорвали так называемую «линию Суровикина», крупнейшую со Второй мировой войны сеть укреплений, возведенную армией РФ в преддверии наступления Украины.
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Журналист сообщил, что украинская армия прорвала оборону у поселка Вербовое, на критическом участке фронта в Запорожской области.
Эта линия обороны была названа так в честь российского генерала Сергея Суровикина, который до декабря 2022 года руководил группировкой в Украине, а после мятежа ЧВК «Вагнера», как пишут некоторые СМИ, возможно, был задержан и лишен всех постов.
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Ранее российские военные заявляли, что “линия Суровикина” должна состоять из трех непрерывных рядов «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые, как ожидалось, остановят движение танков. Но «зубы» лишь на сутки сдержали ВСУ на пути главного удара, написал Репке.
В свою очередь генштаб ВСУ 30 августа подтвердил успех на направлениях «Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое» и сообщил, что войска закрепляются на достигнутых рубежах.
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Так какую линию обороны прорвали украинцы?
Сообщение от журналиста Bild, не первое на эту тему. В последние дни в разных СМИ и тг-каналах уже появлялась информация, что украинская армия смогла прорвать то ли первую, то ли уже вторую линию обороны российской армии в Запорожской области. OSINT-аналитик Def Mon рассказал, что же на самом деле происходит на фронте:
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Ранее Телеграф писал о том, что дроны атаковали ночью шесть областей России: