Суровикину дали второй шанс? СМИ раскрыли судьбу российского "генерала Армагеддона"

Опубликовано: 16.08.2023 19:37 , Обновлено: 16.08.2023

Российский генерал Сергей Суровикин, которого в некоторых российских СМИ назвали сподвижником главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, всё-таки находится под домашним арестом, сообщило издание Politico со ссылкой на российских военных блогеров и СМИ. Но у него есть второй шанс.

Блог ВЧК-ОГПУ, который считается близким к российским силам безопасности, сообщил поздно вечером в воскресенье, что Суровикин сейчас находится “под своего рода домашним арестом”, где он не может покидать квартиру, в которой его содержат, но ему разрешены посетители, включая нескольких его подчинённых.

Суровикин, известный как “генерал Армагеддон” за свои агрессивные военные стратегии в том числе и против гражданского населения в Чечне и Сирии, не появлялся на публике со времени июньского “марша” ЧВК “Вагнер” на Москву, после того как появились слухи о том, что он знал о планируемом Пригожиным мятеже.

“Официального расследования не проводится, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы”, - сообщили в телегам-канале ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем “забыли”.

Цитируя человека, знакомого с ситуацией, источник сообщил, что решение об окончательной судьбе Суровикина “должен принимать один человек, и чем дольше это займет, тем больше этот человек остынет”, имея в виду президента России Владимира Путина.

Слив появился всего через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, который сейчас является депутатом Государственной Думы, рассказал News.ru что Суровикин был отстранен от должности командующего кремлевскими войсками на Украине. Соболев также намекнул, что Суровикин в конечном счете может вернуться, сообщив российскому новостному сайту, что генерал может быть полезен армии позже, если будет установлено, что он не совершил серьезные нарушения.

Кремль пока не сделал официального публичного заявления о местонахождении Суровикина.

Ранее Телеграф сообщил, что российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, был тайным членом частной военной компании “Вагнер”. Он входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами компании Евгения Пригожина. Об этом сообщило CNN.

Новость Телеграф