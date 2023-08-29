"Печально, увы" - Медведев возвестил о приближающемся "Апокалипсисе" цитатами Ленина и Хрущева

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.08.2023 09:56 , Обновлено: 29.08.2023

Бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 29 августа, в очередной раз заявил о приближении "Апокалипсиса". При этом, помимо отсылки к библейскому Откровению, свои "предсказания" Медведев проиллюстрировал цитатами видных советских политических деятелей - Владимира Ленина и Никиты Хрущёва.

На этот раз обратиться к “предсказаниям Апокалипсиса” Медведева вынудили советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленског. В эфире украинского телевидения Михаил Подоляк заявил, что сегодня среди западных партнеров Киева достигнут “консенсус абсолютный” относительно того, что украинские войска могут “уничтожать все российское”, в том числе, на территории Крыма.

В ответ на это Медведев назвал представителей официального Киева “преступниками”, а само заявление Подоляка - “прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры”.

“Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО”, - написал замглавы российского Совбеза в своём телеграм-канале.

“Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса всё ближе”, - добавил он и привёл три цитаты - одну из евангельской книги Откровение и две, приписываемые Владимиру Ленинуи Никите Хрущёву:

“В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них” (Откровение. 9:6).

“Нас помнят, пока мы мешаем другим” (В.И.Ленин).

“Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним”. (Н.С.Хрущёв).

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Отметим, что это далеко не первый раз, когда Дмитрий Медведев в своих заявлениях обращается к “предсказаниям Апокалипсиса”. О приближении “ядерного апокалипсиса” он заявлял в мае этого года, когда говорил о поставках Украине современных вооружений западными странами, и в сентябре прошлого года, когда заявлял, что “Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо”.

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