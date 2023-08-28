"До Токмака рукой подать" - Украинцы освободили Работино и продвинулись к Мелитополю

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Опубликовано: 28.08.2023 11:32 , Обновлено: 28.08.2023

Минобороны Украины официально объявило об освобождении села Работино и, по информации, которая появилась в соцсетях, продвинулись к Мелитополю.

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

«У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино», — сказалаАнна Маляр, замминистра обороны Украины.

https://telegraf.news/world-news/ukrainskij-specnaz-pokazal-video-kak-probival-oboronu-rossiyan-pod-rabotinym/

По словам Маляр, украинские войска продвигаются юго-восточнее Работина и южнее Малой Токмачки.

Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на Ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.

Новость Телеграф

Тем временем, в российских тг-канала пишут, что ВСУ прошли Работино и уже вышли на следующую линию оборонительных рубежей и продвинулись к Мелитополю. “Они спокойно прошли по полям между Новопрокоповкой и Вербовым. А это значит что? Правильно, путь на Токмак фактически уже открыт и до него рукой подать”, - написали российские блогеры.

Авторы российских тг-каналов уверены, что причина того, что армия РФ сдает свои позиции в отсутствии резервов.

Ранее Телеграф писал о том, что эксперты объяснили, зашли ли ВСУ в тыл россиян:

Какую линию обороны прорвали украинцы? Эксперты объяснили, зашли ли ВСУ в тыл россиян