Какую линию обороны прорвали украинцы? Эксперты объяснили, зашли ли ВСУ в тыл россиян

Опубликовано: 27.08.2023 14:59 , Обновлено: 27.08.2023

В последние дни в разных СМИ и тг-каналах появилась информация, что украинские защитники смогли прорвать то ли первую, то ли уже вторую линию обороны российских военных в Запорожской области. OSINT-аналитик Def Mon рассказал, что же на самом деле происходит на фронте.

Для полного понимания, Def Mon показал схему линии фронта на юге Украины.

Синяя пунктирная линия представляет наиболее передовые наблюдаемые позиции украинцев, в то время как красная представляет такие же рубежи россиян. А оранжевый - это системы траншей, наблюдаемые с помощью спутниковых снимков.

Глядя на ось в Работино, многоуровневая защита РФ выглядит следующим образом: Первая часть обороны - это зона боевых действий, почти каждая линия здесь укреплена. Эта территория сильно заминирована и состоит в основном из небольших траншей и так называемых “лисьих нор” - укрытий.

Кто-то, говоря о первой линии обороны россиян, имеет в виду позиции по текущей линии фронта, в таком случае прорыв действительно есть. Некоторые же воспринимают ее, как одну из линий Суровикина, отсюда и разночтения. Так вот, к последней украинцы только приблизились, утверждает эксперт.

Линия Суровикина подготовлена с помощью техники и состоят из противотанкового рва, трехрядных бетонных пирамид и системы пехотных окопов. Этот район тоже заминирован.

Те самые "зубы дракона", что наделали шуму раньше.

Уже в тылу россиян?

Однако, согласно данным Института изучения войны, следующие линии обороны РФ могут быть менее укреплены.

Элементы линии Суровикина

Там считают, что украинские войска добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области. А несколько украинских и российских источников сообщили, что украинские войска продвигаются через то, что, по предположениям украинских и американских источников, может быть наиболее сложной серией подготовленных российских оборонительных позиций.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что украинские войска продвинулись на 1,5 км к юго-востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова). Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 25 августа, что украинские войска в настоящее время атакуют основной комплекс российских оборонительных приготовлений вдоль оси украинского наступления.

26 августа агентство Reuters сообщило, что украинский командир, воюющий на юге Украины, заявил, что украинские войска считают, что они прорвали самую сложную линию российской обороны в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее.

Украинский командующий, как сообщается, заявил, что украинские войска вошли в районы, где они столкнулись только с российскими “группами материально-технического обеспечения”, и что он ожидает, что дальнейшие украинские прорывы в этих районах будут более легкими.

У свою очередь, российский военкор 26 августа заявил, что украинские войска атаковали в направлении тыловых оборонительных рубежей близ Вербово (18 км к юго-западу от Орехова), предполагая, что украинские войска могут находиться вблизи тактических тыловых районов российских оборонительных позиций, которые они в настоящее время преодолевают.

“Украинские силы теперь находятся на расстоянии удара от следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущий комплекс российских оборонительных сооружений, но все еще представляют серьезную проблему”, - сделали вывод в ISW.

Каждая из этих российских “линий” представляет собой эшелонированные оборонительные позиции со своими собственными передовыми и тыловыми позициями, и важно проводить различие между тыловыми районами отдельных российских оборонительных позиций и российской обороной на юге Украины в целом. Российские оборонительные “линии” условны в том смысле, что подготовленные россией позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и укомплектованы не полностью.