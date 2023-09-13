Вопреки санкциям. Производство ракет в РФ превысило довоенные уровни - NYT

Опубликовано: 13.09.2023 14:08 , Обновлено: 13.09.2023

Источники среди американских, европейских и украинских чиновников рассказали The New York Times, что Россия преодолела санкции и экспортный контроль западных стран и смогла увеличить производство ракет в сравнении с довоенным уровнем.

По их данным, если в начале войны РФ снизила производство ракет из-за санкций, то к концу 2022 года производство ракет снова начало расти. По мнению американских чиновников, Россия смогла подорвать экспортный контроль США с помощью разведывательных служб и сетей агентов, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты для крылатых ракет в третьи страны, а откуда доставляют в Россию.

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Экспортный контроль, по данным источниковThe New York Times, РФ начала обходить через такие страны, как Турция и Армения, которые помогли восстановить торговлю критически важными компонентами. При этом, как отмечает NYT, России нужны не чипы высокого класса, экспорт которых легко отследить, а коммерческие, использующиеся в самых разных целях.

[info_b]До войны российский военно-промышленный комплекс мог произвести 100 танков в год, сейчас — 200, подчеркнул высокопоставленный источник одного из западных министерств обороны. Другие собеседники допустили, что РФ может произвести до 2 млн артиллерийских снарядов в год, то есть вдвое больше, чем изначально предполагали западные разведывательные службы.[/info_b]

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В результате Россия в настоящий момент производит больше боеприпасов, чем США и ЕС. Объемы российского производства боеприпасов в семь раз превышают производство на Западе, утверждает чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салма. По его словам, затраты на изготовление снарядов в РФ также ниже: если западной стране один 155-мм артиллерийский снаряд обходится в $5–6 тыс., то Россия тратит на него $600.

Однако, российская армия испытывает нехватку некоторых видов вооружений. Например, крылатых ракет воздушного базирования Х-55. Но при этом других типов ракет на складах РФ сейчас больше, чем до начала войны, говорят источники, знакомые с данными западной разведки.

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Рост производства ракет в России может означать темную и холодную зиму для жителей Украины, опасаются источники NYT, допуская ракетные удары по энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, ранее Телеграм писал о том, что в ГУР Украины заявили о повреждении десантного корабля и подлодки в результате удара по Севастополю.

В ГУР Украины заявили о повреждении десантного корабля и подлодки в результате удара по Севастополю