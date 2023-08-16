"2000 таких и война закончится" - В США придумали, как помочь Украине победить с помощью списанных ракет

Опубликовано: 16.08.2023 22:05 , Обновлено: 26.02.2025

Американский военный, бывший советник главнокомандующего ВСУ, Дэн Райс заявил, что в Германии есть большие запасы ракет для HIMARS, которые могут помочь Украине завершить войну победой. Но для их поставок нужна воля Белого дома.

Ракеты дальнего радиуса действия, оснащенные кассетными боеприпасами, являются ключом к вскрытию мощной сети обороны России, уверен бывший американский советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Издание Newsweek сообщило, что именно Дэн Райс, бывший офицер армии США и выпускник Вест-Пойнта, оказал влияние на июльское решение Белого дома отправить на Украину усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения калибра 155 мм с кассетной боеголовкой (DPICM).

“Если вы получите 2000 кассетных ракет [для HIMARS], я думаю, война закончится, — сказал Райс в интервью Newsweek. - Это так просто”.

По его словам, такие ракеты позволят украинским войскам охотиться на российские артиллерийские орудия — главных убийц на поле боя, которые постоянно беспокоят украинские подразделения, пытающиеся прорвать российскую оборону. Дальность таких боеприпасов составляет до 45 километров, что больше, чем 25 километров у 155-мм снарядов DCPIM, поставленных Украине в июле.

“Передовые батальоны русских будут уничтожены, и тыловые эшелоны будут уничтожены, - выказал уверенность Райс. - У нас в Германии десятки тысяч таких кассетных ракет лежат без дела, ожидая, когда их уничтожат. Вместо того чтобы уничтожать их, просто отдайте их украинцам. И они выиграют войну”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия не применяла кассетные боеприпасы в Украине (на Западе и Киев утверждали, что Россия использовала кассетные бомбы и снаряды с первых дней войны). При этом глава Минобороны России заявил, что теперь все может измениться.

“Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено”, — заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что в Сети опубликовали первые кадры, на которых видно, как украинские военные применяют на поле боя кассетные боеприпасы. Накануне в Белом доме подтвердили факт их использования ВСУ.

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