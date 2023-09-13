В ГУР Украины заявили о повреждении десантного корабля и подлодки в результате удара по Севастополю

Опубликовано: 13.09.2023 12:27 , Обновлено: 13.09.2023

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины 13 сентября рассказали о последствиях ночного удара по Севастополю, в котором базируется штаб Черноморского флота России. Там заявили, что в результате атаки на Севморзавод были повреждены большой десантный корабль и подводная лодка.

Повреждение корабля и подлодки подтвердил Андрей Юсов, представитель ГУР, передалоиздание The Guardian со ссылкой на агентство Reuters. При этом какие именно средства использовались для нанесения удара, в ГУР комментировать не стали.

Какие именно военные судна были поражены в результате атаки, Юсов также не уточнил, однако ряд российских СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что речь идёт о десантном корабле “Минск” и дизель-электрической подводной лодке “Ростов-на-Дону”.

Такую информацию распространил, в частности, телеграм-канал Baza, сообщив, что оба судна в момент атаки по Севастополю находились на ремонте на территории Севморзавода имени Орджоникидзе. Там также сообщили о двух погибших сотрудниках предприятия, хотя в первых сводках Минобороны РФ говорилось лишь о 24 пострадавших.

Российское оборонное ведомство новой информации о последствиях удара по Севастополю пока не предоставляло. Не комментировал больше ночную атаку и назначенный Москвой глава Севастополя Михаил Развожае. Он лишь призвал местных жителей не выкладывать в интернет “видео о происшествии” - “чтобы не помогать врагу”.

Какие корабли были главной целью атаки по Севастополю?

Между тем, информацию российских СМИ о подбитых суднах частично подтверждают и западные военные обозреватели. Так, американский OSINT-аналитик Def Mon озвучил свою версию того, какие именно судна были основной целью ночного удара по Севастополю. По его мнению, целились по российскому большому десантному кораблю (проект 775, по классификации НАТО “Ропуча”, именно такая классификация у корабля “Минск”) и подлодке (проект 877, “Кило”).

В качестве подтверждения своей версии он опубликовал спутниковый снимок от 8 сентября, на котором видно, как он утверждает, что именно эти суда стоят в сухих доках Севастопольского порта. Ещё один военный блогер обнародовал снимки этих кораблей в доках от 12 сентября.

Напомним, в ночь на 13 сентября Севастополь, расположенный в юго-западной части Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря, подвергся массированному ракетному удару. По данным Минобороны России, сразу десять крылатых ракет были выпущены по территории местного судоремонтного завода, а по отряду российских кораблей в море ударили безэкипажные катера. Российские власти сообщили как минимум о 24 пострадавших.

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