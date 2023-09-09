"Они приближаются" - В Белом доме, вероятно, решили передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 09.09.2023 16:25 , Обновлено: 09.09.2023

Американский телеканал ABC News сообщил, что в Белом доме, вероятно, примут положительное решение по поставкам в Украину дальнобойных тактических ракет для HIMARS, которые называются ATACMS.

“Они приближаются”, - сказал один анонимный американский чиновник, имевший доступ к планам оказания помощи Украине. Чиновник отметил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены до официального объявления.

Второй чиновник сказал, что поставки ракеты “находятся на столе” и, вероятно, будут включены в предстоящий пакет помощи, добавив, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Имея дальность действия до 300 км, в зависимости от версии, развертывание ATACMS могло бы позволить Украине поражать цели почти в четыре раза дальше, чем с помощью ракет, поставляемых в настоящее время для HIMARS и реактивных систем залпового огня M270.

“Хороший шаг”

ATACMS могут помочь Украине легче достигать военных целей в Крыму. “Я думаю, что конкретными целями в Крыму были бы командование и контроль, логистические центры - особенно склады боеприпасов - и авиабазы”, - считает Мик Малрой, журналист ABC News, который служил офицером ЦРУ и заместителем помощника министра обороны.

В свою очередь, журналист Майкл Вайс в X (бывший Twitter) написал, что “если предположить, что репортаж ABC News верен в отношении ATACMS, то это очень мудрый шаг со стороны администрации”.

“Это буквально все, чего хотели украинцы с первых дней СВО. Это ставит под большую угрозу российскую логистику на Украине, а также позволит Киеву нацелиться на мобильную российскую артиллерию. И это создает столь необходимый потенциал для контрнаступления Украины. На авиабазе в Староконстантиновке Хмельницкой области базируется 7-я бригада тактической авиации, в составе которой эксплуатируются Су-24М, стреляющие ракетами «Storm shadow». Россия уже наносила удары по этой базе. Если она уничтожит бомбардировщики на взлетно-посадочной полосе, Украина потеряет ценные пусковые платформы для ракет. США не могут послать Су-24М, но могут послать больше HIMARS или M270, которые стреляют ATACMS”, - считает он.

Ранее Телеграф писал, что встреча между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским “прошла очень хорошо”, заявил сам президент США в среду, 12 июля. Он уточнил, что Украина уже получила аналог дальнобойных ракет для HIMARS. По всей видимости, это значит, что ATACMS в ближайшее время Киев не получит.

Есть «эквивалент ATACMS» — Байден рассказал, дадут ли Украине дальнобойные ракеты для HIMARS