"Вопреки колоссальному давлению" - Эксперты оценили отправку Казахстаном "черных ящиков" азербайджанского самолёта в Бразилию, а не в МАК СНГ

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.12.2024 17:10 , Обновлено: 30.12.2024

Как стало известно, власти Казахстана решили отправить найденные черные ящики разбившегося под Актау азербайджанского Embraer в Бразилию, где был произведен самолет, а не в Международный авиационный комитет СНГ (МАК), который "лоббировала Россия". Telegraf.news посмотрел, что как СМИ и эксперты из России, Азербайджана и Казахстана оценили такой шаг Астаны.

“Времена изменились”

Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил в интервью для казахстанского сайта Tengri.news, что это нормальная международная практика.

“Черные ящики воздушных судов, потерпевших аварию, как правило, исследуются в странах-производителях этих самолетов. Самолеты Embraer производятся в Бразилии и пользуются высокой репутацией за свою надежность и удобство в управлении”, – рассказал политолог.

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По его словам, руководство Азербайджана не пошло навстречу “навстречу российской стороне, предлагавшей передать черные ящики Межгосударственному авиационному комитету (МАК), структуре, созданной в рамках СНГ”, из-за опасений, что итоги расшифровки не будут восприниматься, как надёжные.

“О недоверии Баку к россиянам ясно говорит более чем откровенное интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, где он заявляет прямо: “Самолет был сбит Россией”. Более того, он утверждает, что в России стремятся “замять” эту историю”, - подчеркнул Аркадий Дубнов.

По его словам, “трудно переоценить выверенное решение руководства Казахстана, не поддавшегося на предложение Кремля передать черные ящики в Россию”.

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“Мы видим, что времена изменились, определенно наблюдая слом эпох в отношениях самого ближнего окружения России с Кремлем. Доверие к метрополии на постсоветском пространстве катастрофически падает, история вассальных отношений “старшего брата” с “младшими” на наших глазах уходит в прошлое”, - заявил российский политолог.

“Колоссальное давление”

В свою очередь, азербайджанское издание Minval написало, что “президент Токаев в данном вопросе стоит на стороне Баку”. Азербайджанские источники утверждают, что Казахстан принял решение, “вопреки колоссальному давлению Москвы”.

Издание написало, что действия властей РФ сразу после катастрофы сильно повлияли на настроения среди простых азербадйданцев.

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“Кремль допустил колоссальную ошибку, испортив отношения с Азербайджаном — страной, которая до сих пор рассматривалась как важный партнер. Более того, действия Москвы повлияли на общественное мнение в Азербайджане, где определенная часть населения, несмотря на войну в Украине, все еще поддерживала Россию. Теперь же эти настроения радикально изменились”, - говорится в статье азербайджанского издания

В то же время, власти России призвали к объективному расследованию и пока официально не заявили о необходимости расшифровки “черных ящиков” в МАК СНГ.

“Ответы в соответствующем тоне”

В свою очередь, российский обозреватель Алексей Пилько напомнил, что Азербайджан в 20-м и 23-м годах никак не наказал своих военных “за уничтожение российского вертолёта в воздушном пространстве Армении в 2020 году и целенаправленный расстрел российских миротворцев в 2023-м”.

“Тогда азербайджанской стороной были принесены извинения, но виновные от ответственности ушли. Самое интересное, что Москва последовательно и жёстко не требовала привлечения к ответственности виновных, а предпочла не портить отношения с Азербайджаном. Но вот, как показывает практика, Баку не стесняется по отношению к России делать ровно противоположное”, - написал обозреватель.

“Сам факт того, что российская сторона обвиняется в сбитии самолёта до расшифровки чёрных ящиков и подведения официальных итогов расследования - неприемлем. Для России случившееся - такая же трагедия как и для Азербайджана (российские граждане тоже погибли и пострадали в инциденте).”, - заявил он, предложив во всем винить Украину.

А Кремлю посоветовал давать Баку “ответы в соответствующем тоне”. “И если в Баку не дорожат отношениями с Москвой, то зачем российской стороне поддерживать иллюзию благополучия в двусторонних контактах?”, - задался он вопросом.

[inf]## Авиакатастрофа в Актау

Инцидент с самолётом Embraer E190 “Азербайджанских авиалиний” произошел 25 декабря. Он направлялся из Баку в Грозный. Однако над российским аэропортом развернулся и полетел в Актау в Казахстане. Не долетев несколько километров до аэропорта, авиалайнер рухнул и взорвался.

На борту самолёта находилось 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа), из них выжило 29.

Через три дня после авиакатастрофы президент России Владимир Путин принёс извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Но не назвав причин, указал на “трагический инцидент в воздушном пространстве России”.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что вечером 29 декабря Следственный комитет России допросил диспетчера, который вёл в Чечне потерпевший крушение самолёт «Азербайджанских авиалиний». Им оказался Али Идрисов, в прошлом — футболист ФК «Терек» (ныне «Ахмат»).

В России допросили диспетчера по делу о катастрофе азербайджанского самолёта. Что известно о ходе расследования?