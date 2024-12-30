В России допросили диспетчера по делу о катастрофе азербайджанского самолёта. Что известно о ходе расследования?

Опубликовано: 30.12.2024 09:38 , Обновлено: 30.12.2024

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», вечером 29 декабря Следственный комитет России допросил диспетчера, который вёл в Чечне потерпевший крушение самолёт «Азербайджанских авиалиний». Им оказался Али Идрисов, в прошлом — футболист ФК «Терек» (ныне «Ахмат»).

По [link href=“https://t.me/vchkogpu/53668” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] «ВЧК-ОГПУ», после завершения спортивной карьеры в 2016 году Али Идрисов, которому сейчас 33 года, работал юристом в Межрегиональном объединении строителей, а затем стал диспетчером.

Как утверждает источник, Идрисов не знал об атаке БПЛА и работе ПВО, а инцидент с самолётом «Азербайджанских авиалиний» до последнего рассматривал как столкновение с птицами, основываясь на сообщении экипажа. О плане «Ковёр» ему стало известно примерно в 08:21, то есть через пять минут после сообщения экипажа о поражении судна, говорится в сообщении.

Казахстан решил передать чёрные ящики в Бразилию

Тем временем Казахстан принял решение направить чёрные ящики разбившегося самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Бразилию, в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Как [link href=“https://t.me/kolikpress/20247” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Министерстве транспорта Казахстана, этот центр обладает необходимым оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания данных с бортовых самописцев.

По информации ведомства, решение принято в соответствии со стандартами приложения 13 Чикагской конвенции, рекомендациями ИКАО, а также после консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. В Минтрансе подчеркнули, что данный вопрос находится на личном контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Участие Азербайджана в расшифровке

Как [link href=“https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3988730.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] азербайджанский новостной сайт Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, считывание данных с чёрных ящиков в Бразилии будет проходить при участии азербайджанских экспертов, а также международных специалистов, привлечённых Азербайджаном. В ведомстве отметили, что такой шаг позволит «избежать возможных сомнений в объективности расследований авиационных происшествий и повысить доверие к результатам международного сообщества».

“Принципиальный шаг”

Решение Казахстана передать чёрные ящики в CENIPA политобозреватель Газиз Абишев назвал «принципиальным шагом, направленным на нейтрализацию давления и обеспечение беспристрастной расшифровки, внушающей доверие международному сообществу». Такое мнение он высказал в комментарии [link href=“https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/printsipialnyiy-shag-ekspert-peredache-kazahstanom-chernyih-558421/” target=“_blank” rel=“noopener”] порталу [/link] Tengrinews.kz.

Абишев предположил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступив в качестве непредвзятого посредника в споре России с Азербайджаном, пришёл к выводу, что такое решение является наиболее оптимальным.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сожалеет о желании некоторых представителей властей России спустить на тормозах расследование катастрофы пассажирского самолёта “Азербайджанских авиалиний”. Он также пообещал, что результаты расследования причин катастрофы будут доступны общественности.

«Не делает чести» — Алиев обвинил Россию в желании «замять» обстрел пассажирского самолёта над Грозным

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Авиакатастрофа в Актау

Инцидент с самолётом Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» произошел 25 декабря. Он направлялся из Баку в Грозный. Однако над российским аэропортом развернулся и полетел в Актау в Казахстане. Не долетев несколько километров до аэропорта, авиалайнер рухнул и взорвался.

На борту самолёта находилось 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа), из них выжило 29.

Через три дня после авиакатастрофы президент России Владимир Путин принёс извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Но не назвав причин, указал на «трагический инцидент в воздушном пространстве России». [/info_b]